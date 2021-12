¿Cuál es el idioma más hablado en el mundo?

¿Cuánta gente habla determinado idioma? De inmediato vienen a mi mente China y la India, países con casi la mitad de la población mundial; sin embargo, el primero tiene 1,400 millones de habitantes y cerca del 90% de ellos hablan chino-mandarín; India, por su parte, tiene aproximadamente la misma cantidad de habitantes, pero solamente la mitad de ellos hablan hindi-urde.

Existe también un número importante de anglo-parlantes, pues ese idioma lo hablan en EUA, Canadá, Gran Bretaña, Australia, etc.; y algo similar sucede con el español, hablado en Latinoamérica, España y algunos países africanos.

Por la cantidad de seres humanos que hablan el idioma, casi 1,300 millones de personas en 60 países utiliza el Inglés, ocupando el primer lugar de ambas preguntas; la lista completa es: Inglés, 1,268,000,000 de personas en 60 países; Chino-mandarín, 1,120 MM en 3 países (China, Taiwan y Singapur); Hindi-urdu, 808 MM en 3 países (India, Pakistán y Nepal); Castellano: 537 MM en 21 países (Cuba, México, España, Costa Rica, etc.); Francés, 277 MM en 29 países (Francia, Canadá, Belgica, Haití, etc.); Árabe, 274 MM en 26 países (Egipto, Qatar, Argelia, Siria, etc.); Bengalí, 265 MM en un país (India); Ruso, 258 MM en 4 países (Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán); Portugués, 252 MM en 10 países (Brasil, Portugal, Mozambique, etc.); Malayo, 244 MM en 4 países (Brunei, Indonesia, Singapur y Malasia); Alemán, 132 MM en 6 países (Alemania, Bélgica, Austria, Suiza, Luxemburgo y Liechtenstein); Japonés, 127 MM en 2 países (Japón y Palau); Suajili, 99 MM en 5 países (Kenia, Tanzania, Congo, Ruanda, Uganda); y Serbo-croata, 18 MM en 5 países (Serbia, Croacia, Montenegro, BosniaHerzegovina, Kosovo).

Respecto a la cantidad de países que hablan determinado idioma, la lista queda como sigue: 60 países, inglés; 29 países, francés; 26 países, árabe; 21 países, castellano; 10 países, portugués; 6 países, alemán, 5 países, suajili; 5 países, serbo-croata; 4 países, malayo; 4 países, ruso; 3 países, chino-mandarín, 3 países, hindi-urdu; 2 países, japonés; y 1 país, bengalí.

Alguna vez alguien me dijo que si hablas inglés y español puedes comunicarte con el 80% de la población mundial, porque si bien no se trata de sus idiomas nativos, uno de los dos aprenden.

Hasta la próxima.