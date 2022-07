Esta semana tuve la maravillosa oportunidad de platicar con JoséRa Castillo, máximo exponente del cacao mexicano, maestro chocolatero y reconocido por mucho y por todos como el master chef.

JoséRa ha sido condecorado con las medallas 2018, 2019 y 2020 en los International Chocolate Awards. En el 2020 el Congreso local lo nombró embajador turístico de la Ciudad de México y desde el 2012 es considerado uno de los mejores chocolateros del mundo por “Le Guide des Croqueurs de Chocolat”.

El montón de reconocimientos y medallas no representan peso alguno para la sencillez del maestro, durante nuestra plática pude percibir la pasión que siente por su labor, lo mucho que ama lo que hace y lo bien que se siente con el camino que ha elegido emprender en su vida.

Disfruto mucho conocer de cerca a personas como Castillo, ver de frente a quienes se han esforzado por alcanzar sus sueños, retando los límites y mirando sin miedo a la adversidad, sin importar lo que hay detrás.

Es obvio que antes de entrevistarlo y comprobar de primera mano que en verdad es una persona sencilla y llena de calidez, leí su libro, se llama “En casa con JoséRa”, pero tengo que decir que luego de haber escuchado y percibido la pasión y energía que me transmitió durante nuestra plática fui rápidamente hacia el ejemplar, muy requeté bien hecho, por cierto.

No son en vano esas páginas llenas de fotografías de primer nivel, la calidad del papel, los guiños del libro, las indicaciones que proporciona, los detalles, la portada, este manual es una caricia para el lector.

Luego de enamorarme por tercera vez del segundo libro del master chef, y de darme permiso de hojear sus páginas y sentir el olor a libro nuevo, que tanto disfruto (porque me llena de vida y felicidad), me puse a analizar el motivo por el cual algunos autores me llegan de manera tan profunda, haciendo un boom en mi cabeza, de esos que incluso invaden mis sueños.

No pude evitar los muchos pensamientos que pedían permiso para entrar a mi mente, sin dejar de reconocer que lo hacen por protocolo, porque de cualquier modo terminan secuestrándola.

JoséRa Castillo se volvió sin saberlo, ni sospecharlo, en motivo y enfoque de mi análisis, ¿por qué la gente lo ama tanto?, ¿por qué su libro es tan interesante?, ¿por qué lo que hace nos embelesa a todos?

Entonces tocó a mi puerta una frase, muy choteada, muy leída, pero por mucho cierta, desconozco al autor, pero dice así: “haz lo que amas y nunca tendrás que trabajar un solo día en tu vida”.

Pero claro, JoséRa es el mejor, es el más, es el que inspira en su área, por una simple y sencilla razón, él ama lo que hace y no lo ve como un trabajo, para él su labor es una satisfacción, un logro de vida, algo que enaltece su esencia, es por eso que las páginas de sus libros acarician las manos de nosotros los lectores, es por eso que sus recetas son inspiradoras y nos invitan a intentarlo. Porque el amor mueve todo… Hoy quiero preguntarte: ¿amas lo que haces?