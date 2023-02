Más que una inspiración

Ayer, como parte de esas bendiciones que el destino, el universo o Dios te presentan en bandeja de plata, envuelto para regalo y con el hashtag #disfrútalo, tuve la oportunidad de platicar con Carmen Boullosa, poeta, dramaturga, novelista y ensayista mexicana, acreedora al Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2023, reconocimiento que le fue otorgado por la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y la asociación UC Mexicanistas.

Tenía muchas preguntas en mi mente para hacerle a Carmen, pero fue justo al momento de iniciar nuestra conversación, cuando descubrí que hay personas en el mundo con las que un guion no funciona.

Algo en mi interior me hacía sentir que la conocía de años, tal vez fueron las páginas de sus libros que en muchas ocasiones han acariciado mi alma con la inspiración que esta autora desborda entre líneas.

Ese sería un tema importante a tocar, “la inspiración”, ese algo que impulsa a la creación de obras que pueden diferir en género, pero que con su encanto nos presentan a un ser humano lleno de virtudes y pasión por la vida.

Lo tenía, ¡claro que sí!, este era el momento perfecto para preguntar a una de las escritoras más destacadas y renombradas de la literatura contemporánea ¿qué es aquello que le inspira?, ¿de dónde nace su inspiración?

Esa sería, sin lugar a dudas, la pregunta perfecta para la mujer que ha llevado de la mano a sus seguidores por el mundo de la poesía, la narrativa, el teatro, el ensayo, brincando de una época a otra, transportando la imaginación de quienes leen sus obras hacia historias que lo mismo te trasladan a lugares remotos y desconocidos, como a sitios tan reconocidos como una plaza principal.

Entonces se lo expuse, le hice la interrogante, se limitó a responder: ¡no sé si sea inspiración!, la plática continuó, espontanea, agradable y sincera. Me hizo participar a través de sus relatos, en los recuerdos de su infancia, en los que de manera grata mencionó a su abuela materna como una inolvidable narradora de historias; habló sobre su padre y lo mucho que amaba leer en voz alta. Con lo que iba diciendo quedaba cada vez más claro que su esencia era pura, que Carmen Boullosa nació para escribir, para crear, para inspirar…

Allí estaba de nuevo la inspiración, volví a preguntarle: ¿en qué momento llega la inspiración?, entonces me respondió: “No le llamaría inspiración, a veces lo he nombrado como mis demonios, pero no es justo, porque los demonios no brindan una satisfacción, y yo me siento satisfecha al hacerlo. Esto no es una inspiración, es una necesidad, es más que un hábito. Tal vez es un vicio, es más que un vicio, esto es un estilo de vida, no es inspiración, es un estilo de vida”, así me dijo, y quedé contenta con su respuesta.

Hoy quiero invitarte para que, al estilo de Carmen Boullosa, acreedora al Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2023, hagas que todo aquello que te impulsa, te llena y te hace ser quien eres, sea más que una inspiración y se convierta en tu estilo de vida.