Somos el resultado de todo. Del destino, del

azar, de las circunstancias que nos rodean, de la

política, de los conflictos sociales, hay muchas

cosas que nos determinan

Nuria Kaiser

Dicen que la vida es un viaje de descubrimiento y autodescubrimiento, en ese tenor, todos los seres humanos se encuentran expuestos a un constante ir y venir de sorpresas, aprendizajes y lecciones, las que conforman al final la realidad de cada uno.

Hace unos días terminé de leer la novela “Una vida de mentiras”, de Nuria Kaiser, y quedé sorprendida con la cantidad de verdades que este libro dedicado a la mentira, pone en bandeja de plata al lector.

Entrevisté a Nuria y ella asegura que son muchas cosas las que determinan el tipo de persona que se llega a ser, las circunstancias, el entorno, la clase social, la educación recibida, los valores, la cultura, etc. Entendí con su explicación que son muchos los factores que a manera de artesanos van formando al individuo, aunque él mismo no se percate de ello.

En esta novela, calificada como negra, Kaiser, autora mexicana nacida en San Luis Potosí, nos expone la historia de tres mujeres, quienes, desde diferentes estilos de vida, estatus sociales y realidades, se encuentran al final, envueltas en un tremendo conflicto que termina por hilar la vida de todas.

Me encantó encontrarme con una historia que se parece mucho a nuestra vida cotidiana, entre los relatos Kaiser pasea a sus lectores por las calles de Querétaro, donde los invita a un desayuno de señoras que celebran una despedida de soltera; pero también los lleva a una estación de policías, para conocer a una mujer que acaba de ser madre y retoma su vida laboral, mientras pelea con la voz que le susurra al oído que ha subido mucho de peso tras el parto, pero también la persiguen los temores nacidos con su nueva maternidad.

El secuestro, el feminicidio, la discriminación laboral, el asesinato a los periodistas, y los estragos amargos de la maternidad son constantes protagonistas en las páginas de Nuria. Ella cuidó hasta el mínimo detalle en su obra, preparó con esmero el menú que se ofrece en el carrito de tacos de la esquina, la música que suena mientras los oficiales realizan su rondín; la decoración del recinto en el que se realiza la despedida de soltera.

Mientras una historia sucede y se va tejiendo de manera discreta con otra que ya había comenzado, el lector queda atrapado entre varias interrogantes que lo jalan de un supuesto a otro, pasando por puentes formulados con argumentos que en un principio parecen poco relevantes, pero terminan siendo la respuesta total.

Dejé que Nuria me cuente la vida de estas tres personas, quienes mientras vivían su rutinaria y tranquila vida, diciendo una que otra mentira, construyeron y destruyeron el mundo de un montón de personajes más. Comprendí que muchas veces, aunque se crea conocer muy bien a alguien, es probable que no sea así. Descubrí que lo ideal y lo perfecto, simplemente no existe, y que las decisiones que tomamos, por muy sencillas que parezcan, son más importantes de lo que podemos imaginar. Y tú ¿vives una vida de verdad, o una vida de mentiras?