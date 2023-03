En todo tiempo ama el amigo.

Y es como un hermano en tiempo de angustia.

Proverbios 17:17

Estoy de acuerdo con quien piense que debí escribir sobre la amistad hace algunas semanas, justo cuando se celebró ese día. Pero todo tiene una explicación, yo no tenía planeado escribir sobre amigos o amor, pero sí tenía programado leer algo nuevo durante la semana, y en la búsqueda del adecuado me llamó la atención el ejemplar “¿Amigas para siempre?”, una obra de Claire Cohen, destacada periodista galardonada por la British Society of Magazine Editors, por sus artículos con conciencia social y activismo.

Antes de adentrarme en las páginas de un libro me gusta averiguar todo lo posible acerca de su autor, esta manía hace que mi experiencia lectora se torne más personal, algo así como si cada capítulo fuera una tarde tomando un café con quien está compartiendo conmigo sus ideas, pensamientos, emociones o simplemente lo que un día imaginó.

Me gustó todo lo que supe sobre Claire, pues su labor no se limita a la escritura de libros, es una persona que se encuentra comprometida de manera total con la difusión y la comunicación, participa continuamente como comentarista, ha escrito para diferentes publicaciones, incluyendo The Times, Guardian, Telegraph y Vogue.

En su libro “¿Amigas para siempre?”, Claire expone los mitos y las realidades que giran en torno a la amistad entre mujeres, y aunque revela verdades que son duras de aceptar y difíciles de superar, también habla acerca de lo poderosa que puede ser la solidaridad femenina.

Me llamó mucho la atención un dato que Claire comparte acerca de las habitantes de la isla japonesa de Okinawa, en el que señala que las mujeres de esa zona tienen la esperanza de vida promedio más alta del mundo, y que muchos expertos aseguran que esto es gracias a un concepto llamado moai, el cual consiste en que las residentes de este lugar forman, desde muy temprana edad, una burbuja social de cinco amigas que se comprometen a apoyarse durante toda la vida.

Este concepto (moai) me resultó muy parecido a un pasaje de la Biblia que leí hace mucho tiempo, exactamente en el libro de Proverbios, el cual dice: “En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia”.

Me conmovió el dato que indica que una persona puede ver favorecida su vida al contar con uno o más amigos verdaderos, y me hizo sentir todavía mejor, el modo en el que Claire Cohen expone todos los mitos, (sin importar si son positivos o negativos), acerca de la amistad, en este caso muy específico, la amistad entre mujeres, pero está claro que puede aplicarse a cualquier género.

En conclusión, sin importar los inconvenientes, los distintos puntos de vista, las diferencias, o los roces que pudieran presentarse, por uno u otro motivo, una verdadera amistad sobrevive a todo, aguantando las tormentas que el destino y la vida de repente presentan. Y eso es algo gratificante. Antes de terminar me gustaría mencionar los elementos que Claire colocó entre sus páginas, señalándolos como vitales para una amistad hecha y derecha: positividad, constancia y vulnerabilidad. Y tú ¿te consideras un buen amigo?