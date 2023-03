Los problemas y el dolor existen, que no te

engañen, pero la alegría y la felicidad también.

¿Lo celebramos?

Imma Rabasco

Hace unos días me topé con un video muy emotivo, con el nombre “testigo de la felicidad”, el clip muestra en poco más de tres minutos la manera en la que un sencillo hombre vive sus días realizando pequeños actos de generosidad, aunque nadie lo reconoce, sin recibir alguna recompensa por ello, pero cada gesto bondadoso que él lleva a cabo a diario le regala grandes emociones, que le llenan el corazón de gratificación, eso lo cataloga como un testigo de la felicidad.

Me encantó el mensaje que se transmite en esta corta reproducción y me puse a pensar en lo bueno que sería que todas las personas nos propongamos a diario ser testigos de la felicidad, sin esperar nada a cambio, sin que hacerlo represente alguna gratificación, pero con la finalidad de llenar el corazón de hermosas emociones, aquellas que no se pueden pagar.

Entonces busqué en el librero algún ejemplar que me cuente algo acerca de la felicidad, y encontré “Reír y vivir”, de Imma Rabasco, libro pequeño, amarillo y con caras sonrientes asomando en la portada. La invitación para leerlo dice: “claves para despertar tu alegría interior”. Me dejé atrapar por sus páginas, todavía huele a libro nuevo, fue hace unos meses que se imprimió.

Para resumirlo un poco te platicaré que la autora asegura que cuando una persona sonríe el mundo entero le sonríe también. Ella comenta que gran parte de sus argumentos encuentran inspiración y base en aquella canción de 1928 “WhenYou’reSmiling”.

Claro que puse rápidamente la canción, y mientras se reproducía y sostenía el libro con una mano, me di a la tarea de traducir la letra de “WhenYou’reSmiling” a español. “Cuando sonríes, el mundo entero sonríe contigo (…) cuando ríes, el sol resplandece”. Es justo lo que esperaba leer, sin lugar a dudas, este libro va de la mano con el clip del testigo de la felicidad.

Una de las frases que Imma Rabasco puso en sus líneas y que coincide de manera perfecta con el video que me conmocionó es: “Las personas con un corazón alegre encuentran esa misma luz en la vida, pues el mundo exterior es un espejo del mundo interior”.

Encontré en el pequeño ejemplar que escribió Rabasco un gran maestro que puso sobre la mesa tremendas enseñanzas, dignas de aplicar a la vida diaria. Dice que nuestra vida es como somos nosotros, y eso hace bastante válido que nos tomemos un tiempo para entrenar nuestra sonrisa interior, con la finalidad de que el mundo nos devuelva la sonrisa.

Pero definitivamente, de las 176 páginas que este gran libro me regaló, me quedo con este pequeño fragmento: “Todos conocemos personas amargadas a las que, siempre en conflicto con los otros, no paran de sucederles desgracias. Lo atribuyen a la maldad de los demás, a la falta de valores de nuestra sociedad o a cualquier otro factor, sin darse cuenta de que lo que viven está empañado por el color del lente a través del cual ven la realidad”