Conecta con tu interior y el miedo

saldrá de tu vida

Curro Cañete

Hace unos cuantos años tuve una plática muy profunda con una persona que me dobla la edad, durante la charla hablamos de un asunto que le provocaba algunos miedos e incomodidades, se trataba de un tema que causaba incertidumbre y hasta cierto punto miedo en su vida.

Mi propuesta, que en ese entonces era bastante joven e inmadura, fue: ¿por qué no deja ir aquello?, ¿para qué seguir picando piedra donde hay miedo?, la respuesta que recibí fue muy simple, pero por algún extraño motivo, marcó de manera importante mi vida.

Lo que esta persona, un poco temerosa y hasta cierto punto inconforme, pero determinante ante el panorama que tenía de frente, me respondió fue: “esto se trata de una inversión a largo plazo, no veo los frutos hoy, los veré el día de mañana”.

En ese entonces mi panorama era muy diferente al de hoy, tengo que reconocer que de entrada pensé: ¡está muy mal!, ¿cómo puede llamar inversión a largo plazo a algo que le tiene miedo?, pero conforme los días iban pasando esa determinación y seguridad que vi en su mirada al momento de aseverar que se trataba de una inversión a largo plazo, y que además tenía la certeza de que rendiría frutos el día de mañana, me hizo pensar en muchas cosas, imaginé diversos panoramas, puse sobre la mesa del ser y del deber ser los supuestos que se podrían presentar ante el horizonte de esta persona, y caí en la cuenta de que tal vez tenía razón.

Los años pasaron, y aunque el destino se mostró en ocasiones cruel, pude ver desde afuera que este individuo tuvo razón, su inversión a largo plazo fue real, su modo valiente de enfrentar los miedos y vicisitudes que la vida le presentó, fueron admirables, todo conspiró a su favor.

Desde ese día, tengo entre las lecciones que la vida me ha regalado, a través de valiosas personas y experiencias, esa frase: ES UNA INVERSIÓN A LARGO PLAZO. Entonces cada vez que me encuentro frente a situaciones que demandan un esfuerzo extra, un plus, un algo más, un no sé para qué es esto, me pregunto a mí misma: ¿ES ESTO UNA INVERSIÓN A LARGO PLAZO?, y entonces, pongo sobre la mesa del ser y del deber ser todas las posibilidades, panoramas y alternativas, para tomar una decisión.

Todo este show y tango lo confirmé cuando leí a mi admirado Curro Cañete, quien escribió su obra: “No tengas miedo a nada”, en las páginas de este libro Curro invita a sus lectores a no tener miedo, a ir por sus deseos con amor, alegría y paz interior.

La propuesta de Curro es que debemos abrir nuestra mente, para encontrar nuestro propósito de vida y cumplir nuestros sueños. Él ofrece entre las páginas de este libro, un método para dejar atrás el miedo y el dolor, para procurar la armonía personal y aprender a tomar decisiones. Por muchos motivos, me parece que este libro va de la mano con aquella inversión a largo plazo, la cual me inspiró esa persona que hoy ya trascendió de este mundo.