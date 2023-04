Dicen que las personas que viven con propósitose enfrentan de mejor manera a los sucesos traumáticos, muestran una respuesta bastante positiva ante los embates de la vida, se recuperan más rápido de los padecimientos físicos, tienen menos problemas psicológicos, sufren de menos depresión, entre muchas otras ventajas que les brindan una gran resiliencia ante las situaciones difíciles.

Si eso es cierto, los seres humanos deberíamos tomar en serio el hecho de conocer el propósito de nuestra vida, pero, sobre todo, deberíamos hacer todo lo posible por vivir una vida con propósito. Ante ello surgen dos interrogantes: ¿conozco el propósito de mi vida?, ¿mi vida tiene un propósito en concreto?

Muchas personas viven preocupadas por los supuestos que la sociedad, las tradiciones y las costumbres imponen, se trata de esos parámetros que alguien (no sabemos quién) ha determinado como lo que se debe haber hecho, vivido, logrado y alcanzado, a tal o cual tiempo.

Entonces, quienes se dejan llevar por esas normas y costumbres, permitiendo la medida de aquellos parámetros del ser y del deber ser, terminan viviendo una vida sin sentido, ajena a aquello que ellos quieren.

Las constantes presiones externas sacuden de manera frecuente los pensamientos, sentimientos y emociones de algunos que se encuentran de frente al camino, intentado hallar su rumbo, su sitio, ese espacio donde está su verdadera felicidad. Pero de repente, las expectativas ajenas terminan por jalar las acciones hacia rumbos que alejan al individuo de su verdadero propósito.

La única manera de llegar a una vida con propósito es eligiendo la libertad, dándote la oportunidad de decidir y preferir lo que realmente te llena, dejando de lado lo que los demás esperan, lo que la mayoría propone, lo que otros creen que debería ser. El único responsable de tu felicidad eres tú mismo.

Buscando algún ejemplar que respalde este pensamiento y me brinde bases para responder las cuestiones que se me fueron presentando respecto a este tema, descubrí un libro recomendado por el cantante Alejandro Sanz, su opinión acerca de esta obra es: “Aunque el cambio está en cada uno, se necesita de un buen guía para hacer posible la magia de la transformación, y Efrén no es mago, pero es lo más parecido que he conocido a uno”.

El libro se llama “Hazte dueño de ti”, del Dr. Efrén Martínez, claro que fui por él, y lo leí, bastante rápido, ya que se trata de un pequeño ejemplar de 166 páginas, pocas, pero suficientes para asumir la responsabilidad de luchar por lograr una vida con propósito y autenticidad.

En su libro, Efrén Martínez ofrece una guía para que conozcas el sentido de tu vida, con el objetivo de que encuentres una existencia auténtica y feliz. De antemano te digo, no es algo fácil, porque deberás enfrentarte a lo que muchos esperan de ti. Pero tal vez es momento de que te des la oportunidad de preguntarte: ¿qué quieres para ti?, ¿cuál es el propósito de tu vida?, ¿vives una vida con propósito?, una vez que tengas en claro tu propósito, ve por ello.