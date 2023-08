Entre lunas e inspiración

Para quienes miran al cielo y fantasean,

sueñan despiertos, observan la Luna y se

maravillan,

y para las almas salvajes que desean el amor,

la verdad y la libertad

Alejandra Andrade

Hay una inexplicable magia que gira en torno a la Luna, algo que la hace tan interesante y atractiva como para inspirar y mover los sentimientos de las personas. Y es que, aunque la miramos estática, tranquila, serena y misteriosa, su fuerza gravitacional mueve los océanos y las mareas.

Su belleza se ha apropiado de las letras de muchos poetas y escritores, varias canciones la mencionan, haciéndola cómplice del amor, del desamor y de todo tipo de emociones. Muchos científicos dedicaron su vida para estudiarla, algunos más continúan hipnotizados con su esencia invirtiendo bastantes horas para conocerla mejor.

Por ello no es extraño que muchas personas encuentren fascinación en la Luna, en sus fases, en toda la magia que este satélite esconde. Así le sucedió a Alejandra Andrade, autora de la serie Moonstruck, a quien tuve la oportunidad de entrevistar para platicar acerca de esta interesante obra que nació en plena pandemia.

Conocer el modo en el que Alejandra dio vida a los personajes de esta historia y la manera en la que logró hallar una inspiración tan profunda y meticulosa, en medio de un acontecimiento que sacudía al mundo entero, me pareció admirable y esperanzador.

“Durante el resguardo por la pandemia me puse a leer, es algo que siempre me ha gustado hacer, entonces, de repente sentí que ya me toca, que debía ser yo la que cuente una historia, la que genere emociones y sentimientos en los lectores. La verdad es que me aventé a ciegas, aunque me encanta escribir nunca me había animado a hacer algo de esta magnitud”, comentó Alejandra sobre la manera en que nació su primer libro.

Bajo un panorama poco alentador, en un entorno rodeado de noticias preocupantes, pérdidas y estrés por la alerta sanitaria mundial, Andrade buscó una oportunidad para crear una historia que invite a las personas a creer en el amor, a superar las ausencias, llevándolos de página en página a la vida de Billie, una joven que se encuentra en una etapa de importantes cambios, tan cotidianos, que parecen parte de una historia real.

La autora tenía la intención de escribir un libro, y sin darse cuenta fue más allá, impulsada por el amor hacia lo que hace, logró que “Luna de Media Noche” fuera el primer libro de una serie conformada por cinco ejemplares, y así en plena pandemia Alejandra Andrade alcanzó la publicación de los primeros cuatro libros de su serie Moonstruck en Inglés, dos de ellos ya fueron publicados en español (“Luna de Media Noche” y “Desconsuelo al amanecer”), los lectores hispanohablantes esperan con ansias los otros dos, y en la entrevista Alejandra nos dijo que el quinto ya se encuentra en proceso.

El misterio de la Luna y la magia de sus fases fueron cimiento para la creación literaria de Alejandra Andrade, para que ella con sus letras invite a quienes la leemos a ser parte de su historia, porque tiene un modo muy peculiar de manifestar su creación