Cuando de vivir más y mejor se trata abundan las opciones enfocadas en la alimentación, el ejercicio, la meditación y la psicología, pero casi nunca se hace énfasis en la importancia de dormir bien. Y es que mucha gente relaciona las horas de sueño con una pérdida de tiempo o con falta de proactividad. Dormir es un tema que a todos nos concierne, una acción que a diario practicamos, pero a la que no ponemos la importancia que merece.

Tengo que confesar que no sabía que hay especialistas del sueño, tampoco estaba enterada de que existen sociedades que se encargan de dar atención específica a los problemas relacionados con el tema. Afortunadamente ahora lo sé, y fue a partir de un interesante libro, “La ciencia del buen dormir”.

El autor es el doctor Javier Albares (así, con b, s y sin tilde), él es licenciado en Medicina y Cirugía, especializado en Neurofisiología Clínica, pero, además, es miembro de la Sociedad Española del Sueño y de la European Sleep Research Society. Este profesionista ha invertido casi 30 años de su vida a estudiar y atender casos relacionados con los problemas del sueño.

La magia de las videollamadas me permitió conversar con él, quien amablemente me dio detalles acerca de algunos aspectos que, tras adentrarme entre las páginas del ejemplar que escribió, me parecieron atrayentes.

“El buen dormir debería ser un pilar básico de la salud, igual que la actividad física y el equilibrio emocional, sin embargo, es algo que hemos tenido un poco abandonado a través del tiempo, es un problema tanto social, como médico”, destacó el Dr. Javier en la plática que tuvimos.

Me llamó mucho la atención cuando hizo énfasis en la importancia de la Medicina del Sueño, una especialidad médica que se encuentra al nivel de la Cardiología. Pero lo que más me sorprendió fue cuando destacó la manera en la que hemos tomado la filosofía “cuánto más hagamos y corramos, más productivos somos”, puntualizando que eso es falso, pues, aunque se nos ha inculcado que dormir es perder el tiempo, en realidad, se trata de ganar tiempo, vida y salud.

Ahora sé que dormir bien no se trata simple y sencillamente de quedarse privado en la cama hasta que plazca levantarse al individuo, hay todo un mundo detrás de este tema. Lo primero es cuidar la calidad del sueño, manteniendo horarios constantes, tanto para acostarse, como para levantarse. Después, es preciso detectar si se logra un buen descanso, pues si eres de los que despierta agotado y sin energía, a pesar de cumplir con las horas recomendadas, es necesario que visites a un especialista, ya que existen trastornos como la apnea o el síndrome de retraso de fase del sueño, que son grandes enemigos del buen dormir.

Del libro aprendí que en promedio pasamos 30 años de nuestra vida durmiendo, que nuestra salud física y mental depende de lo bien que lo hagamos, no simplemente de hacerlo; que dormir bien permite a la persona más energía, felicidad, creatividad, empatía y salud. Pero, sobre todo, supe que dormir bien es considerado un tratamiento revolucionario que permite al individuo vivir más y plenamente. Por eso hoy quiero preguntarte: ¿duermes bien?