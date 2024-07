Conquista de la voluntad

Hay algo que la vida me ha confirmado, de manera cada vez más puntal, conforme van pasando los años, se trata de los casos que, en lo poco que he vivido, me han mostrado que cuando una persona está en un sitio en el cual no encuentra paz, tranquilidad, amor, cuidados, respaldo y apoyo, termina saliendo de allí. Lo verdaderamente asombroso es cuando la existencia de ese individuo que se vio rechazado, reprimido y señalado, logra salir a flote, rescatando su brillo y dejando en alto aquello por lo cual fue juzgado.

Conforme los años pasan me resulta cada vez más increíble la cantidad de personas que he conocido que aseguran lo difícil que ha sido abrirse paso por la vida, y es que además de las dificultades que por naturaleza los seres humanos (todos) enfrentamos, de alguna u otra manera, para alcanzar lo que se anhela, hay quienes han visto amenazados sus sueños por aquellos que se supone deberían ser su principal apoyo.

Todos hemos oído hablar de Miguel Bosé, el músico, cantautor y actor hispanopanameño, quien además cuenta con las nacionalidades española, italiana y colombiana. Él es ese amante bandido que todos hemos llevado en algún momento en el oído, una gran persona que se encuentra en la lista de seres humanos que han sido juzgados y señalados por ser quien quiere ser.

Me ha gustado Miguel Bosé desde que soy niña, la inspiración que envuelven sus interpretaciones son algo indiscutible y digno de admirar, y como la vida es bastante generosa conmigo me brindó, hace algún tiempo, la oportunidad de platicar con él, acerca de la presentación de su libro “El Hijo del Capitán Trueno”.

Cuando entrevisté a Bosé, mi mente se puso a divagar en su vida y obra, tratando de encontrar un motivo por el cual, el intérprete, el compositor, el artista había decidido aterrizar su talento en las páginas de un libro. Entonces llegó a mí la letra de aquella canción que lleva el mismo nombre “El hijo del capitán trueno”, ese tema que formó parte de Sereno en el año 2001.

Y así, más de veinte años después de que la letra de su canción no fue suficiente para gritar al mundo que era él ese hijo del capitán trueno, que nunca fue un hijo digno del padre, ya que salió poeta y no una fiera, Bosé decidió romper el silencio, para que todos conozcan su verdad, y sepan la lucha constante que enfrentó con su padre, por ser muy parecidos, pero distintos a la vez, ya que al señor le encantaba ser torero, pero Miguel llevaba la torería como una actitud ante la vida, enfrentándola con riesgos el qué dirán.

No podía perder la oportunidad de platicar con el intérprete de Morena Mía sin preguntarle algo que me llenaba de intriga, entonces lo hice: “Miguel, ¿qué mensaje darías a tus lectores que se consideran al igual que tú, hijos de un capitán trueno?”, me respondió: “Quiero que sepan que todas las preguntas que estaban en el aire se responden en este libro, en el que salen a la luz muchas cosas, motivos de mis canciones, datos cronológicos, este es el principio , habrá segunda parte, se sorprenderán de las personas que van a encontrar en estas páginas, ya que ellos hicieron todavía más mágica mi historia”.

Luego de la entrevista y de leer el libro “El Hijo del Capitán Trueno”, quedé convencida de que en esta vida tenemos que amar todo lo que nos haga distintos.