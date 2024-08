Protagonista de tu bienestar

¿Qué haces cuando te sientes perdido?, ¿dejas que el desánimo y la penumbra te abracen fuerte o te das permiso de soltar y dejar ir?

Aunque no acostumbremos poner atención en ello, hay una realidad en la vida de toda persona, y esa es que lo único real que poseemos es este momento, el que estamos viviendo ahora mismo. Fuera de ello no existe nada más.

Suena como algo simple, pero es al mismo tiempo muy complejo de comprender, estoy segura de que, si escribo ahora mismo “que el pasado ya pasó, que el futuro no ha llegado, y que el presente, es decir, este preciso momento, es lo único que tienes”, a pesar de ser algo tan lógico y predecible, terminará por sorprender a quien lo lee o escucha con verdadera consciencia.

Hay muy pocas cosas, circunstancias, situaciones o acontecimientos en la vida, en los cuales podemos ser protagonistas, uno de ellos es, sin lugar a dudas, nuestro bienestar. Y es triste reconocer que no acostumbramos asumir esa responsabilidad, creemos que es encargo del universo, del destino, de los otros, del entorno o cualquier otro factor externo lograr ese estatus en la vida.

Y no es así, la felicidad y el bienestar de cada persona es tarea de cada uno, y no se trata de algo que deba pasar desapercibido. Una vez leí que quien aplica la visión Trikaldarshi (la cual se centra en estar atento y conocer los tres aspectos del tiempo, el pasado, el presente y el futuro), es una persona activa de la realidad, por lo tanto, es alguien verdaderamente despierto a la vida.

Luego de analizar esa filosofía me he preguntado, en incontables ocasiones, ¿qué es estar despierto a la vida?, y si todos lo estamos supuestamente, ¿de qué se trata estarlo en realidad?, ante esta interrogante, no puedo evitar pensar en una vieja frase de Bap Dada que dice: “tú eres el alma, no eres el cuerpo. El alma, el conductor, está en el cuerpo, el carruaje de cada uno de ustedes. El carruaje funciona con el poder del alma”.

Con esa afirmación queda más que claro que para alcanzar el bienestar personal, del cual cada uno es responsable, es preciso mirarnos desde adentro, como un alma, comprendiendo que somos mucho más que un simple cuerpo.

Hoy quisiera invitarte a que te permitas ser el protagonista de tu bienestar, a que tengas como principal objetivo alcanzar la satisfacción propia y hacer de ello una prioridad. Recuerda cada mañana, al mirarte al espejo, hacerte una pregunta: ¿quién soy?, es probable que no siempre encuentres la misma respuesta, pero es importante que cada una de las sentencias que halles a tu paso te regale una nueva versión que ames de tu persona.