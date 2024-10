¿Deberías ir a terapia?

El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, la finalidad es crear conciencia acerca de lo importante que es tratar a tiempo los problemas de salud mental.

La depresión, la ansiedad y otros trastornos son impedimento para que muchas personas vivan de manera plena y saludable. Por ello entrevistamos a Nathalia Molina, psicóloga e instructora certificada en prevención del suicidio por el QPR Institute.

A través de su pódcast “Ve a terapia” y su libro con el mismo nombre, Nathalia ha logrado llegar a muchas personas para llevarlas a enfrentar sus miedos y emociones.

Nathalia, ¿por qué es importante que una persona vaya a terapia?

Porque es necesario que todo individuo tenga una mejor relación con sus emociones, para que comprenda que el problema no es estar triste, o enojarse, la realidad es que tener cualquier sentimiento es bastante adecuado, el problema está en el vínculo que se entabla con esa emoción. Al ir a terapia la persona logra hacer las paces consigo mismo y con sus emociones.

2. ¿Por qué es tan difícil enfrentar y aceptar las emociones?

Es complicado porque generalmente no se cuenta con las herramientas necesarias, crecimos en una cultura en la que se nos ha enseñado muchas cosas, pero no se nos enseña a saber sentir, no se nos explica de qué manera debemos enfrentar nuestras emociones y comunicarlas. Al no saber cómo sentir, se pone una resistencia. Por eso es importante dar el primer paso, aún con miedo.

3. ¿En qué momento una persona debe ir a terapia?

Hay varios momentos, depende de lo que la persona quiere hacer con su vida, no es algo que se deba imponer, debe nacer de la persona esa necesidad. Hay que destacar que la terapia se puede utilizar como un método preventivo, pero también como un método de autoconocimiento, de exploración, esto es genial, ya que cuando llega la crisis se sabe afrontarla sin tanto problema. Pero también se puede requerir de terapia cuando las emociones comienzan a ser un constante problema con los vínculos laborales, sentimentales, personales, familiares, etc. Es en ese momento, cuando las emociones superan a la persona, desequilibrando su manera de vivir, entonces debe ir a terapia.

4. ¿Cuáles son las características de una persona que requiere ir a terapia?

No hay una serie de características en concreto, porque cada uno tiene sus motivos, pero generalmente la persona que acude a terapia es alguien dispuesto a trabajar en sí mismo, es quien desea moverse de donde está, es un individuo resiliente que se atreve a buscar el apoyo y la ayuda de un profesional para sentirse mejor.

¿Existe el miedo a ir a terapia?

El miedo está siempre presente, pero en realidad, no se le teme a la terapia, sino a lo que se va a encontrar de uno mismo en ella.

Nathalia, ¿cuál es tu mensaje y consejo para nuestros lectores?

Un terapeuta no es quien viene a regañarte y a decirte qué hacer y qué no; es quien escucha, te invito a que abras la puerta de tu vida a la terapia. Permítete darte ese lujo, ese gusto, porque te mereces aprender a procesar tus emociones.