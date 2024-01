¿Te has preguntado cómo se escucha el silencio? Y si tal vez eres apasionado de la reflexión como yo, ¿cuándo fue la última vez que lo escuchaste?:

A veces me pierdo en el sonido del silencio de

mi interior. Bloqueo totalmente a los ruidos

innecesarios y sólo me escucho a mí. A mi voz.

Esa voz que a veces me vuelve loca, pero otras

tantas dicen que todo estará bien.

Mi silencio sabe a café, dulce e intenso,

amargo en ocasiones. Se siente como gotas

de agua caliente que me reconfortan después

de un día difícil y recorren mi piel, completa.

Mi silencio huele a rosas, vainilla y ámbar,

huele a elegancia y a rebeldía.

Se ve como la oscuridad de la noche y en mi

silencio se habla con miradas.

El silencio te envuelve, a veces te aprisiona,

te consume, te conmueve, te devora.

Esa noche que te fuiste, el silencio me

masticó y me escupió renovada.

Y hoy, mi silencio es mi calma.

En la actualidad vivimos envueltos en ruido mental y rodeados por un bullicio externo que nos dificulta escucharnos y lograr una comunicación con nosotros mismos y muchas veces tenemos que pasar por eventos que nos impacten para poner un alto a ese escándalo y por fin, escucharnos.

Nuestro silencio es tan importante como la comunicación que tenemos con las demás personas.

En ese silencio podremos escuchar quiénes somos realmente y qué es lo que anhelamos y lo que no queremos para nuestra vida.

En este mundo lleno de ansiedad y prisas tenemos que aprender a escuchar el silencio de nuestro interior y así sortear las voces que nos gritan desde afuera falacias de lo que necesitamos, queremos y somos.