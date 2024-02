El amor es uno de los sentimientos universales más necesarios y hermosos que podemos tener, nuestras vidas giran en torno al amor. Pero sobre todo, giramos en torno al amor de pareja. Queremos desesperadamente encontrar a nuestra otra mitad, a nuestra media naranja y muchas veces esa ansiedad nos orilla a tomar malas decisiones. A encontrarnos con malos amores.

Esos amores que duelen, que aprietan el corazón y que te enseñan a la mala lo que no es el amor de pareja.

Que difícil es encontrar el amor en este mundo lleno de corazones rotos y lastimados. Es difícil de encontrar, pero no imposible; porque existen los amores bonitos, los amores que han sanado las heridas de los amores rotos. Los amores que te hacen sentir que encontraste el amor de tu vida.

Hoy quiero decirte que eres el amor de mi

[vida.

De esta vida, de la presente.

De ésta en la que el amor que te tengo es libre.

Libre de miedos y ataduras, libre de expectativas

[y promesas.

Hoy quiero decirte que eres el amor de mi

[vida.

De la que estoy disfrutando en la plenitud

[de lo cotidiano.

De esta vida que no es una montaña rusa

[sino un carrusel, donde voy con cadencia,

[con calma, con paciencia.

Y si hoy te digo que quiero ser el amor de

[tu vida.

Quiero serla de ésta, sin promesas al mañana

[porque no quiero dejar de serlo en el siguiente

[capítulo de tu historia, aunque tengas otro [amor.

El de esta vida soy yo.

Y si hoy te digo que no quiero un mañana

[contigo; no es porque no te ame sino por

[que eres el amor de mi vida, en este día que

[empieza y termina.

Mi amor; mío y sin posesión, porque soy

[tuya hoy sin título para mañana.

Mi amor, que se llena de ti en cada abrazo,

[en cada beso.

Hoy quiero decirte que eres el amor de mi

[vida.

De ésta donde los silencios acompañan a

[las caricias.

Donde las risas gritan que estamos juntos.

Mañana no sé qué sea de esta vida, pero hoy

[eres mi amor.