Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas

Quisiera no estar escribiendo estas líneas. Quisiera no tener que hablar sobre este tema. Quisiera no haber vivido violencia intrafamiliar y de género. Quisiera no haber tenido que intervenir a mujeres con narices y maxilares rotos, dientes perdidos y dignidad pisoteada. Quisiera que no tuviera que haber un día internacional cada mes para recordar que la violencia de género debe parar. Quisiera creer que mis palabras llegarán a la persona correcta en el momento en el que más lo necesite.

Quiero dedicar mis líneas de noviembre a hablar sobre este tema: la violencia de género y sus diferentes formas. Pero no quiero empezar hablando de manera teórica ni diciendo lo que todos escuchamos siempre. Vivir violencia de género e intrafamiliar deja muchas huellas que tardan mucho tiempo en sanar, si se tiene la fortuna de ser una sobreviviente.

Hace cuatro años logré ponerle fin a una de las etapas más dolorosas de mi vida, hoy puedo llamarme sobreviviente de violencia de género. Hoy esa experiencia me ha traído la fortaleza para levantar la voz por todas las mujeres que aun no se sienten listas para hacerlo o que ya no pueden hacerlo.

Me casé en segundas nupcias pensando que “esta vez sí saldrían bien las cosas”. Jamás me imagine que a un año de mi boda estaría huyendo de un cuarto a otro de hotel en la Riviera Maya con mi hija para refugiarme con ayuda del personal. Jamás imaginé que esa noche mi esposo me pegaría con el puño cerrado y trataría de ahorcarme en medio de su borrachera. Jamás pensé que lo que había vivido durante el tiempo de mi relación había sido violencia psicológica, económica, sexual, emocional y física. Pero nunca lo pensé porque no sabía qué era.

La información puede salvar vidas. Nos han enseñado a normalizar tanto las actitudes violentas que las vemos como algo que forma parte de una relación y no es así. Las bromas “chistosas”, pero que duelen, los comentarios y el control sobre la forma de vestir de la mujer, los “celitos” porque si no te celan no te aman, “no tienes que trabajar para eso me casé contigo”, el acoso y el love bombing o bombardeo de amor disfrazado de enamoramiento y puedo seguir y seguir y seguir nombrando muchísimas actitudes machistas que someten a la mujer en la relación de pareja con el único objetivo de tener el control.

Quisiera que ninguna mujer tuviese que pasar por lo que miles de mujeres pasan cada día: ojos morados, fracturas, quemaduras, encierros, violaciones, control y manipulación, aislamiento, miedo, frustración, indefensión y muchas de ellas la pérdida de sus vidas a manos de las personas que consideraban “su gran amor”.

Noviembre es el mes de la Eliminación de la Violencia contra Niñas y Mujeres. Queremos que ninguna niña o mujer tenga que exigir y luchar por su derecho a vivir una vida libre de violencia.

Y recuerda, no estás sola. Tú puedes terminar esa relación violenta antes de que ella termine contigo.