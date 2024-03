“La muerte del amor”. Entrevista con Gaby Pérez Islas (I)

En el marco de la Filey 2024 se presentó, el pasado 16 de marzo, la tanatóloga mexicana Gaby Pérez Islas para compartirnos su obra: “La muerte del amor” (2023). Al llegar a las instalaciones del Centro de Convenciones Siglo XXI me encuentro a nuestra querida Gaby, sonriente y apacible, que espera pacientemente el ingreso. Caminamos hacia la sala de prensa, nos instalamos e iniciamos la conversación, la cual consistió, principalmente, en cómo construir un amor bonito, cómo detectar los focos rojos de una relación y, sobre todo, cómo saber identificar cuándo vale la pena seguir invirtiendo tiempo y voluntad, o cuándo es mejor decir adiós.

No podía iniciar el diálogo sin antes externarle mi agradecimiento, pues sus palabras nos han acompañado en nuestros duelos, sus libros y videos nos han enseñado a transitar de una manera compasiva nuestras pérdidas y nos llevan por el camino de la esperanza, para volver a creer en nosotras mismas, en el amor y en la vida. A continuación, presento la entrevista con la tanatóloga Gaby Pérez Islas:

Gaby, cuéntanos sobre “La muerte del amor”.

Solemos minimizar el duelo por divorcio y es un proceso complejo. A diferencia de la viudez, donde te queda el agridulce consuelo de que no quería irse, sino que se tuvo que ir, en la separación, divorcio o infidelidad alguno de los dos sí se quería ir, entonces hay que lidiar con todas las etapas del duelo, con el ego que es golpeado fuertemente. Uno de los objetivos de “La muerte del amor” es que detectes a tiempo si una relación todavía se puede salvar, es decir, está enferma, pero no ha muerto, y aún podrías trabajar en ella para mejorarla; o si la relación de pareja ya se terminó, entonces para que vivas un duelo de manera sana, sin arrepentimientos, y poder salir de esa relación por la puerta grande y no por la puerta de atrás.

¿Cómo construimos una sana relación de pareja?

Yo le digo amar bonito, una relación amorosa debe de ser la suma de dos individuos que eligen voluntariamente estar juntos para adicionarse a sus proyectos de vida, para emocionarse con las cosas buenas que le pase a alguno y estar al lado de él o ella en los momentos difíciles, una buena pareja no te posee, no te corta las alas, al contrario, es quien te impulsa, quien te deja ser tu mejor versión, porque todos nosotros sacamos nuestra mejor versión cuando nos permiten mostrar nuestros talentos, cuando nos tienen sometidos, es imposible. Todo vínculo, toda relación humana es un contrato de dos personas en el que hay acuerdos para el crecimiento de ambas partes.

Platícanos sobre el cuestionario que encontramos en el libro.

Comenzamos con un test que plantea dos caminos: vale la pena seguir intentando o no vale la pena seguir esforzándote, el cual es fundamental para tomar la temperatura a tu relación, para darte cuenta de cómo están las cosas, si tu relación puede ser salvada entonces merece que trabajes en ella, pero si ya no merece seguir, entonces como adulto finalizar el vínculo con la pareja y enfocarse en cómo trabajar el duelo.

“La muerte del amor” está hecha para revisar cómo estamos amando, ver nuestras áreas de oportunidad y entender que cada vez que terminamos una relación es un escalón que te pone más arriba en la escalera. No hay falacia más grande que la que dice: “me encontré a la pareja perfecta”. No te la vas a encontrar, la vas a construir con una persona que tenga el potencial. (Continuará).