“La muerte del amor”. Entrevista con Gaby Pérez Islas (II)

Hablar con la tanatóloga mexicana Gaby Pérez Islas fue una grata experiencia por su carisma y sencillez. A continuación comparto la segunda parte de la entrevista que sostuvimos con motivo de la presentación de su libro “La muerte del amor”, en el marco de la Filey 2024:

En la actualidad las relaciones de pareja se han convertido en más líquidas o ligeras, existe un temor al compromiso, a la responsabilidad, ¿por qué hay ese temor?

Considero que los jóvenes hoy han perdido mucho el sentido de compromiso, pero también mucho de su valía personal, han minimizado cosas como el ser casi algo de alguien y tú vales mucho más que eso. Ahora no nos identificamos con nada, con ser la novia, la pareja, la esposa. Me preocupa sobre todo que los jóvenes vean la pareja como la pérdida de algo, por ejemplo la pérdida de la libertad, de dejar de hacer las cosas que te gustan, o dejar de estar con la familia, una buena pareja jamás te pediría nada de eso. Lo que hay que encontrar es una buena pareja con la que tengas similitudes de valores, que comprenda que quieres pasar tiempo con tu familia, con los amigos, es fundamental que cada quien cultive sus pasiones. Preocúpate de quien no tenga una sola pasión y de que tú te vuelvas su mundo entero, porque entonces ya estamos hablando de una patología, de una codependencia.

Que importante es el saber reconocer los focos rojos de la violencia, el violentómetro que has mencionado en varias ocasiones, ¿qué nos puedes comentar sobre él y su importancia?

El Instituto Politécnico Nacional creó esta herramienta del violentómetro que a mí me parece extraordinaria, algunos creen que violencia es el puño cerrado con un golpe y no es sólo eso, se va escalando y tú vas permitiendo y se van resbalando en unas faltas de respeto terribles, entonces yo quisiera que todo mundo fuera detectando y no permitiendo, que supieran parar a tiempo antes de que acaben en un hospital, antes de que haya moretones y antes de que tu autoestima quede destrozada, porque este tipo de duelos se viven en silencio, porque hay vergüenza por todo lo que se permitió.

Es fundamental identificar las faltas de respeto, si las hay, esa relación no merece seguir, si le tienes miedo, o te tienen miedo esa relación está enferma, hay quien miente por cosas pequeñitas para que no se vaya a enojar el otro, entonces, ¿por qué tenemos que vivir en una relación así? Donde hay patologías como la celotipia, “es que me quiere mucho, pero es tan celoso”, “me revisa todo”, “tengo que enviarle prueba de donde estoy para que me crea”. ¿Qué es esto? Una relación donde no hay confianza, donde no hay comunicación y donde no hay evolución creo que es un amor que no merece ser vivido. (Continuará).