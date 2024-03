“La muerte del amor”. Entrevista con Gaby Pérez Islas (y III)

Las palabras de Gaby Pérez Islas nos ayudan a comprender mejor nuestras áreas de oportunidad, ella nos hace una invitación a reflexionar y analizar cómo nos encontramos actualmente en nuestras relaciones, y su amenidad nos conduce de la mano para conocer las ideas que expone en su libro “La muerte del amor”. En las líneas siguientes presento la tercera y última parte de la entrevista que sostuvimos en el marco de la Filey 2024. Espero las disfruten:

¿Qué actitud consideras imprescindible en las relaciones?

La comunicación, el respeto, el buen humor, la admiración; tenemos que tener la capacidad de reinventarnos, en el libro planteo una pregunta que es muy importante, ¿estoy siendo la persona que tú necesitas como pareja en este momento de tu vida? Y también poder responder si la otra persona está siendo quién tú necesitas en este momento de tu vida, las relaciones evolucionan y surgen otras necesidades, otras responsabilidades y a lo mejor ya no te hace tanta gracia la espontaneidad y frescura de alguien que conociste a los 20, sino el compromiso y seriedad que se requiere a los 35, es algo que se va construyendo, se va hablando. La cualidad más atractiva de una persona es la felicidad, entonces no busques quien te haga feliz, sino sé feliz para poder compartir tu felicidad con alguien que también lo sea, una felicidad no alcanza para dos, entonces tampoco vayas por ahí tratando de rescatar personas infelices porque no va a funcionar.

Si hay algo que compartimos como humanidad son las pérdidas y duelos, un último mensaje desde la perspectiva tanatológica.

Lo único seguro que tenemos en la vida es el cambio y la pérdida, y si aprendemos a enfrentarlo bien vamos a crecer con eso, acuérdense que si aprendiste no perdiste. Toda pérdida trae consigo ganancias, el detalle es que vienen envueltas, en una envoltura muy extraña y a veces no la sabes reconocer. El duelo es el momento en el que necesitas usar tu energía para ti, para reconstruirte, para cambiar tu GPS emocional e ir a nuevos rumbos. Si de algo soy experta es en finales así que seguiré sanando corazones rotos y acompañándolos en este empedrado camino de la pérdida y el duelo, que hasta donde sé, es el camino seguro al crecimiento.