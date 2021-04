¿Cuál es tu sueño? ¿Hace cuanto lo planteaste? ¿Alguna vez lo has pensado? Ahora que has hecho para lograrlo y cuánto has avanzado en tu objetivo, porque aunque creemos que pasará por arte de magia, no es así, tenemos que hacer que ocurra. Por eso, si tu sueño es hacer que desaparezca el hambre, hacer a la sociedad más tolerante, correr un maratón, ser mago o lo que quieras, es muy necesario que todo lo que hagas a partir de este momento, sea en función de eso, adaptemos la vida a ese objetivo y sigamos construyendo a la persona que queremos ser cuando logremos ese fin.

Sobre esta idea hay una historia que se apega perfectamente, hace 5 años conocí a una mujer quien su mundo quedó a oscuras después de un accidente, pero a pesar de ese amargo trago, se levantó y salió adelante para hacer su vida de la manera más independiente posible, su nombre es Julia Huchim, que en aquella ocasión compartió parte de sus vivencias y a pesar de la condición física, dijo que fue una nueva oportunidad y después de la tragedia, volvió a vivir, por lo que se avocó a hacer que sus días valgan la pena, por eso se preparó académicamente y contra los pronósticos, logró obtener un empleo formal con el cual sostiene a la familia, que en ningún momento se han apartado de ella y su lucha.

En este sentido dijo que su sueño había sido ser independiente, porque hubiera sido fácil estirar la mano y pedir dinero, pero ella quería más, quería superar todas sus capacidades y con mucho esfuerzo y trabajo lo logró, ya que enfocó todas sus energías en ese fin, por lo que a varios años después del accidente ya se podía desplazar sola por las calles de la ciudad, usar con facilidad las tecnologías, maquillarse y hacerse cargo de las labores de su hogar, pero todo este aprendizaje, experiencias y conocimiento no se los ha quedado para su propio provecho, ya que ha sido portavoz de la superación entre la comunidad con alguna discapacidad, ya que en varias ocasiones ha sostenido encuentros con niñas, niños y jóvenes que enfrentan los primeros años de ese reto, a fin de que puedan tener las fuerzas para mirar a la cara a su condición y hacer de esa una nueva oportunidad como Julia lo ha hecho, porque en su momento lo soñó y actualmente es una realidad.

Pero nada ha sido fácil, sin embargo en su camino se encontró y seguramente se sigue encontrando ángeles que le ayudan a seguir el paso, quienes la empujan para caminar cuando ha creído que no tiene sentido, porque es en momentos como esos cuando hay que redoblar el paso y ahora no deja que su discapacidad le diga que puede o no hacer. Porque al final de eso se trata la vida, de colgarnos de nuestros sueños, de fortalecernos de ellos, de perseguirlos para que un día todo el esfuerzo valga la pena, por eso, no dejes de soñar despierto.