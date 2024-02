Longevidad con calidad

E l tema de moda es la longevidad, pero más importante aún, me parece, es alargar la vida con calidad. En la mitología griega, Titón pidió vivir por siempre y los dioses se lo concedieron, pero se le olvidó agregar “una vida con calidad”, porque Titón siguió cumpliendo años y cada vez su cuerpo tenía más discapacidad y continuaba envejeciendo. Debemos tener cuidado con lo que deseamos.

Se han hecho varios estudios tratando de encontrar los factores en común que tienen las personas que llegan a cumplir 100 años o más y que lo logran con una aceptable calidad de vida.

Genéticamente no se ha logrado encontrar ninguna combinación que los haga más longevos. Sin embargo, en un estudio que se hizo a centenarios españoles se lograron encontrar siete características que comparten entre ellos y que podrían explicar la duración de la vida y la aceptable calidad con la que lo han logrado. No se puede negar que una buena alimentación y actividad física diaria ayudan a llegar a una avanzada edad con buena calidad de vida.

1. La vitalidad o capacidad de conectarse con la vida. Tiene que ver con su participación y ganas de involucrarse con su entorno. Hay que estar más conscientes de cómo perdemos energía

2. La positividad. Así como las flores buscan la luz del Sol, los seres humanos buscamos la luminosidad, hay que buscar lo positivo en los demás, ser positivos, agradecidos y tratar de ser luminosos.

3. Interacción social. La mayoría de los centenarios tienen lazos familiares sólidos, no importa la edad, sino siempre tener una buena red de relaciones sociales. Además de sólidas relaciones con sus familiares y su comunidad, hacen actividades altruistas y se preocupan por el bienestar de su entorno.

4. Resiliencia o capacidad de resistir la adversidad. La resiliencia es la palabra de moda, pero es lo que todos debemos buscar, no dejarnos abatir por la adversidad. No puedes vivir una vida de cien años y no enfrentar problemas, reveses, pérdidas y sufrimiento. La vida siempre en algún momento nos enfrenta con situaciones complicadas, eso no podemos evitarlo lo que sí podemos es decidir cuál es nuestra actitud ante los problemas. Esto no es que siempre seas feliz o positivo, habla de analizar nuestro momento, aprender de nuestras dificultades y superar nuestros momentos del pasado. Para lograr esto nos podemos apoyar en la meditación.

5. Inteligencia y curiosidad. El cerebro empieza a envejeces el día que deja de aprender. Buena memoria y gusto por aprender alejan el envejecimiento del cerebro; igual de importante es la motivación intelectual y el hábito de la lectura.

6. Compromiso y perseverancia. Compromiso con lo que te propones, la constancia y la persistencia es un propulsor vital, el no abandonar fácilmente las metas nos hace levantarnos cada día, y la honestidad y el tenor en la lucha diaria.

7. El arte de seguir nuestro propio camino. Hay que seguir nuestro propio criterio, es decir, nuestra autonomía.

Hay personas que de manera natural tienen estos rasgos de carácter, pero todos podemos tratar de desarrollarlos, la ciencia médica avanza y la expectativa promedio de vida es cada vez de más años, pero lo importante es poder vivirlos con calidad.

Nada nos lo garantiza, pero es cierto que todas estas características, como la sana alimentación, el ejercicio diario y buenos hábitos de vida, ayudan a llegar a edad avanzada en un mejor estado y poder disfrutar estos años que vamos ganando.