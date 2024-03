El 8 de Marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se ha avanzado mucho en cuanto a la igualdad de derechos y obligaciones de las mujeres, se ha luchado mucho y, sin embargo, no podemos, en esta lucha por la igualdad, olvidar o minimizar nuestras diferencias básicas.

Debemos seguir luchando por que todos los seres vivos sean tratados con la misma dignidad y las mismas oportunidades; no obstante, no somos iguales, no hay dos seres humanos idénticos, y en la aceptación de nuestras limitaciones y cualidades encontraremos el camino hacia un mejor aprovechamiento de ellas.

El mundo de hoy cambia constantemente, en la globalización y crecimiento de nuestra civilización hemos olvidado que vivimos en un planeta de recursos no renovables, que requiere de nuestra biodiversidad, de nuestras diferencias y nuestros compromisos; un mundo que requiere de nuestros cuidados para no romper el delicado equilibrio de nuestra biodiversidad. Hombres, mujeres, niños, animales, seres vivos, todos tenemos un rol para lograr un mundo mejor. En ocasiones nos parece que sólo podemos aportar un granito de arena a un mundo lleno de complicaciones, sin embargo, los granitos de arena al juntarse forman las soluciones que nuestro mundo necesita.

Sé que es necesaria la lucha por la conquista de la igualdad de los derechos y que a esta lucha le debemos todas las libertades que hoy disfrutamos, pero no debemos perder de vista nuestras responsabilidades como mujeres, como madres, como hijas, como seres humanos y como parte importante del equilibrio de todo lo que nos rodea.

Primero, la responsabilidad con uno mismo, con tu propia serenidad, con tu felicidad, viviendo el hoy, perdonando los errores y dolores del pasado y mirando al futuro con fe, confianza y seguridad; como, hijas recordando todo el amor recibido, con la paciencia y dedicación con que nuestros padres nos dieron lo mejor que tenían.

Como madres, con el compromiso de crecer a nuestros hijos en libertad, sabiendo que ellos son nuestra manera de cambiar al mundo. En vez de preguntarnos qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, debemos preguntarnos qué hijos le vamos a dejar al mundo; ellos son y serán la generación del cambio y la igualdad; ellos tomarán o están tomando ya las riendas y lograrán un mundo mejor si les enseñamos a soñarlo y a luchar por él; lograrán vivir en igualdad si les enseñamos a tener respeto por todas las ideas y todas las personas.

Como seres humanos, atendiendo el compromiso que tenemos hacia todo ser vivo que nos rodea, que los derechos son iguales para todos y que si permitimos que pisoteen los derechos de uno solo ya no viviremos en un mundo seguro para todos; que si queremos un mundo hermoso para vivir, lo tenemos que construir.

Cuando te des cuenta de que alguien tiene actitudes sexistas o está cometiendo un abuso, dilo, denúncialo, no permitas que pase. Apoya denunciando cualquier estereotipo, no importa si es de género, ayuda a quienes se sienten inseguros. Calladita no te ves más bonita, calladita no te ves. Es importante buscar tu lugar.

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, a veces se nos olvida lo que las mujeres han tenido que pasar y luchar para abrirse camino, para tener nuevas oportunidades. Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana para mejorar la situación de las mujeres. Luchemos por todos nuestros derechos, pero cumpliendo con nuestras obligaciones y entendiendo que para luchar por tus derechos tienes que entender primero también tus necesidades, tus deseos y saber que la libertad de toda mujer y de todo ser humano descansa en poder elegir tu propio camino y exigir respeto, no sólo para tu camino, sino también para el de cada ser humano.

Si quiero ser escuchada tengo que alzar la voz y aprender a escuchar; si quiero ser respetada tengo que aprender a respetar; si quiero ser amada debo amar con todo el corazón; si quiero un mundo mejor tengo que entender que está en mis manos lograrlo, y que la diversidad nos enriquece y el respeto nos permite encontrar lo mejor de nosotros mismos.