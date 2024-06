Algunas lecciones de la elección

Hay muchas lecciones que aprender de las elecciones que recién vivimos. Fue una jornada electoral emocionante y la participación ciudadana, al menos en Yucatán, fue importante votaron casi el 70% de los electores. A mi, no me gusta mucho meterme en política, pero si me gustaría compartir tres cosas importantes que llamaron mi atención.

Necesitamos fomentar el civismo y la ética en nuestros jóvenes, en nuestros niños y en los adultos. Independientemente del partido por el que fueras a votar, estas eran unas elecciones que marcaban el rumbo del país. Como es posible que más del 30% de los electores decidieran no salir a votar. Si estas contento con el Gobierno que tienes, es importante votar para apoyarlo. Si no estás contento, es importante votar para cambiarlo. Pero ante un acontecimiento así, quedarte en tu casa y no salir a votar no debería de ser una opción. En la otra actitud que se vio la falta de valores cívicos, fue en la cantidad de personas, que habiéndose comprometido a ayudar en el proceso electoral decidieron faltar a las elecciones. Por ejemplo, en mi casilla el presidente de casilla no llegó, y no avisó, ni habló, por lo que tuvieron que esperar una hora, hasta el limite de tiempo que se tenía que esperar, para poder empezar a organizarse ya sin el presidente. Esto atrasó por dos horas la apertura de la casilla, ocasionando protestas y malos entendidos entre quienes ya llevaban más de dos horas esperando para votar.

Cuando uno se compromete a algo, sobre todo de esta importancia, debe cumplir y hacer un esfuerzo por realizar la labor para la que te llamaron, que aceptaste y para la que te entrenaron. Eso sí, hay que felicitar a los miles de personas que sí asistieron y sí cumplieron con su compromiso y que gracias a ellas se logró completar la jornada electoral.

La segunda lección que aprendí yo en estas elecciones, es que debemos de ser cuidadosos con la información que recibimos. Las plataformas de internet tienen ecuaciones especiales diseñadas para mostrarte la información que te gusta, la información que coincide con tu manera de pensar, pero hay un punto ciego enorme que cubre con un velo parcial la realidad. De esta forma, los que llegaron a votar por Morena llegaron convencidos de que en esta votación ganarían, porque toda la información que reciben así se los confirmaba.

Los que llegamos a votar por la oposición, o al menos este fue mi caso, llegué pensando que era una votación muy apretada, en todas mis redes sociales me salían comentarios de apoyo a mi candidata y de alguna manera casi no me salía nada de los otros candidatos. Debemos poner atención en investigar cual es la realidad y no quedarnos con esa información parcial que nos presentan nuestras redes, o los programas que coinciden con nuestra manera de pensar. Hay una realidad mayor que todos debemos buscar e investigar para no sentirnos engañados con los resultados.

Y la tercera lección que aprendí, es que la oposición fue soberbia. Creímos que los que no pensaban como nosotros eran ignorantes o estaban engañados, cuando en realidad es todo un porcentaje de México que piensa diferente pero por razones validas. Notodos los que piensan diferente a nosotrosestán equivocados. Tenemos que aprender a abrir nuestros sentidos y ver las diferentes realidades que conforman a nuestro México y ver por que son validas. Si alguien votó por Morena porque los apoyos que han comenzado a darse le han cambiado la vida y querían continuidad debemos respetarlo. No es posible que pensemos que quienes no piensan como nosotros están completamente equivocados, hay que abrir la conversación, escuchar al otro, entender su realidad y comenzar desde el día de hoy a construir una posición sólida, a participar en la vida política de nuestra comunidad, preocuparnos por construir un México mejor para todos.

Tal vez nuestra Presidenta no sea la candidata por la que votamos, pero es la Presidenta de todo México, y si queremos un México mejor y más justo, debemos empezar a trabajar juntos en construirlo, no importa nuestro color de piel, nuestro nivel de estudios o nuestra preferencia electoral. Hoy México nos necesita a todos y todos debemos empezar a trabajar juntos.