Limpiemos Mérida una cuadra a la vez

Con el cierre del proceso electoral debemos finalizar un ciclo de seis años en el que algunos de nosotros nos enfocamos en buscar errores en quien nos gobierna, equivocaciones en su discurso, fracasos en sus obras. Hoy, puede ser que la persona por la que votaste no sea la persona que te gobernará, pero lo que no podemos olvidar es que todos somos mexicanos y por el bien de México debemos cerrar el ciclo y comenzar a trabajar de mano de nuestras autoridades.

Si algo quedo claro en estas elecciones es que la oposición esta debilitada, no tenemos un representante capaz de darnos esperanza, de motivar a la juventud, de enseñarnos como construir un México y un futuro mejor. Creo que lo que nos toca hoy a los ciudadanos es empezar a hacer nuestra parte, dejarnos sólo de quejas y comenzar a trabajar de la mano de nuestras autoridades para conseguir un mejor futuro para todos.

Podemos empezar a trabajar por algo que esta al alcance de nuestras manos. Pasan los días y cada vez hay mas basura en nuestras calles. La basura va llegando poco a poco, primero una botella de plástico, luego una bolsa que trajo el viento, después cae un poco de basura del camión recolector y de alguna manera se va volviendo invisible, nos acostumbramos a vivir con ella y como nos desplazamos en coche y siempre con prisa dejamos de verla, nos deja de preocupar.

Pero cada día nuestras calles tienen más basura y a nadie parece importarle. Seguimos tirando basura por la ventana del auto, o mientras caminamos a toda prisa. No tenemos tiempo de ver el paisaje, no nos podemos dar cuenta de que hoy hay una bolsa mas que ayer. Nadie puede solo limpiar toda una ciudad, es una labor titánica, lo que si podemos hacer es comenzar a limpiar nuestra calle, recoger a periódicamente la basura que se acumula en nuestra cuadra, cerca de nuestro árbol, en nuestra colonia.

La ciudad más limpia es aquella en la que nunca se tira basura, pero hoy vamos tarde para ese objetivo, nuestra ciudad ya está llena de basura, en los camellones, en las calles, en las alcantarillas, a donde voltees hay un pedazo de plástico que quedó olvidado, una lata de refresco, una servilleta.

El Gobierno no puede prometernos una ciudad más limpia, sólo nosotros como ciudadanos podemos lograrlo. Empezando por no tirar mas basura, pero esto no es suficiente. Tenemos que poner nuestro esfuerzo en limpiar primero nuestra calle. El primer día seguramente recogeremos más de una bolsa de basura, que lleva meses acumulándose, pero conforme hagamos de limpiar un habito, cada vez será mas fácil. Si dejamos de tirar basura, esto también ayudará, ya que no seguirá acumulándose.

Poco a poco podemos ampliar nuestro círculo, limpiar mas calles cercanas. Una sola persona no puede cambiar el mundo, pero sí puede motivar un cambio. Si una persona sale a arreglar y se ve su calle limpia, esto seguro motivará a los vecinos a hacer lo mismo, si esta persona además de hacerlo con su pedazo de calle, amplía su esfuerzo y limpia otras calles esto seguro motivará a más personas a hacerlo y a lograr una Mérida más limpia y con esto un mundo mejor. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una sociedad mas activa de cambiar la historia, de dejar de quejarnos de quien nos gobierna y convertirnos en parte de la solución. Todos podemos hacer nuestra parte.