Hablando de elecciones de vida, Jorge Bucay, médico terapeuta, define nuestras opciones de una manera espectacular. Finalmente nuestra vida transcurre como una historia y cada uno de nosotros, nos asignamos el papel del protagonista de nuestra propia historia.Este relato que escribimos día a día, que se forma con cada decisión que tomamos, puede ser una comedia o una tragedia. Pero de qué depende esto? No es tan simple como decir que hay vidas buenas y vidas malas o vidas fáciles y vidas difíciles.

La diferencia no se encuentra en el resultado de la historia, ni en la historia misma, se encuentra en la manera que el protagonista enfrenta las situaciones. El protagonista de la tragedia es la mayoría de las veces un héroe, con grandes ideales por los cuales esta dispuesto a luchar y a morir, sus motivos son siempre serios, de mucha importancia y siempre sabemos que obtendrá por lo que lucha. Por otro lado en la comedia el protagonista es un bufón, no sólo no es perfecto sino que se basa en sus imperfecciones para hacernos reír. No tiene un objetivo fijo, sino que este cambia conforme avanza la trama. Cuando las cosas no son como el las esperaba , que es casi siempre, generalmente se ríe de ello.

El papel del héroe siempre parece mas respetable, mas deseable, pero si decidimos protagonizar nuestra historia de esta manera , nuestra vida seguramente se convertirá en una tragedia. Por que no podemos solo ver nuestras virtudes, tenemos que también aceptar nuestros defectos. Porque si tenemos los más altos ideales y esperamos mucho de la vida y de las personas, seguramente nos sentiremos decepcionados cuando avance nuestra historia y la vida no sea tal y como la planeamos. Si queremos ser los héroes salvadores seguramente viviremos con culpa de no haber podido matar a todos los dragones o salvar a todas las princesas.

Si tomamos como ejemplo al bufón, pues nuestra vida será menos heróica pero seguramente nos reiremos más. Sabremos que tenemos imperfecciones y que no podemos agradarles a todos pero aprenderemos a ser felices y a reír de ello. La vida seguramente no resultará como esperábamos pero en cada capítulo podremos hallar motivos para agradecer, viviremos más ligeros y podremos reírnos de nosotros mismos,lo que un héroe nunca puede hacer.

Otra diferencia entre estos dos estilos es la trama de la historia, en la tragedia el héroe lucha contra el destino, o contra enemigos formidables. En la comedia nuestro protagonista lucha contra sí mismo y sus cualidades y defectos, no está buscando vencer grandes adversarios sino simplemente vencerse a sí mismo.

Si decidimos ser héroes tal vez al llegar al final de la historia nos encontremos con un… “y vivieron felices para siempre”, pero el proceso habrá sido desgarrador y de lucha constante, sin embargo si vivimos la comedia, no importará lo que suceda al final por que habremos disfrutado cada capítulo, encontrando motivos para reír.

Sé que no podemos vivir completamente en la comedia, sin tomar responsabilidad de las cosas, sin luchar por lo que queremos, pero basar nuestra vida en la tragedia tampoco es aconsejable. Debemos buscar un término medio que nos lleve más a la risa y a disfrutar de nuestros días, sin olvidar nuestros valores, nuestros ideales. pero encontrando en cada párrafo de nuestra historia motivos para agradecer, para disfrutar, para sonreír. Tomar la vida demasiado en serio nos lleva a no disfrutar del camino, del proceso y cuando se acerca nuestra vejez queremos dar marcha atrás y caminar mas veces bajo la lluvia y comer mas helados. Nunca es tarde para comenzar a disfrutar, para vivir cada segundo como si nosotros fuéramos dueños de nuestro destino, decidiendo gozarlo y no sufrirlo y decidiendo reir de la vida ,del destino y de nosotros mismos.