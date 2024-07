Festejamos el pasado 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente y esto nos lleva a la reflexión de qué podemos hacer para cambiar el escenario que vivimos. Por que nos hemos preocupado por nuestro crecimiento, por la tecnología y por la comodidad, y nos hemos olvidado que habitamos un planeta de recursos limitados que, aunque generoso en su biodiversidad, requiere de cuidados para poder mantenerla.

En las dos últimas generaciones se han extinguido más especies que en los últimos mil años, porque el hombre sigue en su avance tecnológico, pero se olvida de ver la huella que va dejando a su paso.

Una forma de hacer conciencia de esto es observar nuestra huella de carbono, es decir, el rastro de producción o liberación de bióxido de carbono que nuestras actividades generan cada día.

El objetivo de mirar esta huella es compensarla haciendo actividades que reviertan el daño causado a la naturaleza para mantener nuestro estilo de vida o el hacer conciencia de cómo nuestra manera de vivir está dañando al medio ambiente y procurar modificaciones que nos permitan un vivir en armonía con la naturaleza.

Hay muchas páginas en internet que nos ayudan a calcular este factor tomando en cuenta nuestras actividades diarias, como el uso del coche, de aparatos electrodomésticos, de energía eléctrica, o el abuso de la tecnología en nuestra vida diaria, así como de la comida que consumimos y productos que compramos (www.calcula.mihuella.cl).

Para compensar este daño, hay varias cosas que podemos hacer; una que está muy de moda actualmente es modificar la energía que utilizamos; si migramos a energía ecológicamente más amigable, nuestra huella disminuirá y podremos seguir utilizando los aparatos que hacen nuestra vida tan cómoda, como son las computadoras, teléfonos y aires acondicionados, etc.

Nuestro mundo está diseñado para funcionar con energía eléctrica, pero ésta puede tener varias fuentes y una de las más limpias es la energía solar. La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en un convenio con el FIDE (Fideicomiso para Ahorro de Energía), ha logrado un sistema para que el adquirir paneles solares no sea caro y esté al alcance de todos.

Con Compañías socialmente responsables y preocupadas por el medio ambiente, se puede lograr la instalación de paneles solares aprovechando la energía del Sol, que tanto nos sobra en nuestro Estado, y bajar nuestro pago mensual por el uso de energía hasta lograr que éste casi desaparezca en muchos casos.

El uso de energía limpia dará un respiro a nuestro planeta y a nuestro bolsillo, ya que el pago a la CFE es uno de los que más pesa en el presupuesto familiar.

Otro factor de ayuda es la utilización de bicicletas para desplazarnos, reducir el uso de los automóviles y camiones. Esto nos proporciona no sólo más salud, porque dejamos a un lado una vida sedentaria a la que nos está llevando la sobreutilización de la tecnología, sino además a una reducción significativa en la producción de bióxido de carbono.

El cuidar nuestros bosques, nuestros árboles también debe ser prioritario. Con el paso de los años y el crecimiento de los bosques y otros ecosistemas como los glaciares van capturando el bióxido de carbono que es liberado cuando deforestamos o destruimos un ecosistema, por eso es importante el uso racional de los recursos y el procurar su reforestación y cuidado.

Organizaciones como KananKab A.C. nos ayudan a reforestar nuestras ciudades para que no se vuelvan planchas de concreto en las que ya no es posible vivir, porque la mancha urbana crece sin contemplaciones hacia la parte ecológica, dejando a las ciudades sin pulmones, sin parques, sin áreas verdes, que no sólo producen oxígeno, sino que también dan sombra y nos alejan del sedentarismo, al proporcionarnos un lugar agradable para hacer ejercicio, jugar y convivir. (www.kanankab.org.mx) es importante ayudar a estas organizaciones porque están trabajando para un futuro mejor.

Conoce tu huella de carbono y comienza a compensarla, a darle a la naturaleza el cuidado que se merece, que le urge, que nos urge. Festeja al medio ambiente haciendo acciones que disminuyan tu huella de carbono. “No puedes vivir ni un solo día sin dejar un impacto en el mundo que te rodea. Lo que haces, hace la diferencia y tú tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer”: Jane Goodall.