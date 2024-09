Vimos una hermosa película que se puede disfrutar en la plataforma Max, que se llama “Belleza colateral”. Esta realidad me llegó al corazón. La vida está llena de emociones, tanto hermosas como dolorosas, y ahora después de todo lo pasado, hemos podido entender ese concepto que te permite, a pesar de los problemas y las perdidas, disfrutar la belleza de los momentos que te rodean, los cuales son memorables, y el amor que se despierta alrededor tuyo cuando enfrentas momentos difíciles.

En la película te presentan a un hombre desesperado por haber perdido a su hija, se observa el proceso que tiene que pasar para comprender la amistad de los que le rodean y el amor de su esposa que no deja de amarlo, a pesar del dolor.

Con desesperación le escribe a la Muerte, al Tiempo y al Amor reclamándoles el no haber tenido suficiente tiempo tras que se llevaran a su hija, y ya que él se siente vacío no puede ver el amor. Y estos tres conceptos le contestan de una manera hermosa, permitiéndole recuperar su vida y ver la belleza colateral que siempre nos rodea.

Cuando enfrentamos una pérdida, una enfermedad o una muerte, es muy difícil ver el dolor, a veces es tan fuerte que te ciega, pero al final el amor siempre está contigo. El dolor no te deja ver la vida que sigue fluyendo y nada la detiene, y si te niegas a ver, te perderás de mucho.

Siempre es doloroso desprenderse, ya sea de un ser amado, de una relación o de tu salud, cualquier cambio significa crisis y debemos de adaptarnos a un nuevo entorno, a una realidad que de pronto parece vacía y sin sentido, sin embargo, nos tenemos a nosotros mismos, tenemos a la gente que nos rodea, que nos quiere y, poco a poco, tenemos que empezar a ver a nuestro alrededor y a apreciar la belleza colateral que hay en cada día, en cada momento, en cada relación.

Cada uno de nosotros ha vivido experiencias diferentes, pero seguramente, aunque sea en pequeña medida, todos hemos tenido pérdidas y amor en la vida. El balance lo tenemos que hacer en nuestro corazón. Hay pérdidas que pesan mucho, que no se van, y tenemos que aprender a vivir con ellas. Hay pérdidas que nos dejaron un aprendizaje y hay otras que en la distancia del tiempo casi no duelen y nos permiten objetivamente analizarlas para seguir nuestro camino. Pero, sobre todo, hay momentos felices, siempre, hasta en el más negro de los momentos hay algo a lo cual aferrarnos que nos permite no perder la fe y la esperanza.

Tratemos de dejar el sufrimiento atrás. Las personas que amamos nos acompañarán siempre en nuestros corazones, el dolor de no tenerlas será constante, pero el sufrimiento debe quedarse en el pasado para poder enfrentar el futuro con fe, con confianza en que sabremos buscar esa belleza que siempre nos rodea y nos puede traer consuelo.

Que la vida, el amor y la serenidad pesen más que el dolor, que en cada momento difícil podamos ver la oportunidad que la vida nos da de salir adelante y seguir luchando, que cada día podamos, al irnos a dormir, enumerar las bendiciones que recibimos y despedirnos con amor de aquello que perdimos. Que aprendamos a perdonar y a dejar ir al rencor. Que decidamos vivir de una manera diferente, amando al prójimo, a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestro entorno, ya que en el amor que siempre está presente está también la respuesta, porque sólo amando podemos sobrevivir a las pérdidas y disfrutar de las alegrías. Que a partir de hoy puedan amar cada día, cada minuto y segundo. Sí, extrañamos profundamente a quienes ya no están con nosotros, pero los hermosos recuerdos de amor nos dan la posibilidad de seguir adelante, teniéndolos presentes y siendo capaces de agradecer su vida y el haberlos tenido presentes en la nuestra. La belleza colateral, o inesperada, da un nuevo sentido a nuestra vida.