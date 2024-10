Nos han enseñado desde muy pequeños a no escuchar a nuestra intuición, a hacer las cosas correctas, lo que los demás esperan de nosotros. La presión externa es fuerte, todos esperan algo de nosotros, pero en realidad quienes que más saboteamos nuestra creatividad somos nosotros mismos.

Algunas de las mejores cosas de la vida se encuentran justo detrás de nuestra zona de confort. Debemos de atrevernos a ser diferentes, a escuchar nuestra voz interior. La respuesta siempre ha estado dentro de nosotros mismos, la respuesta se encuentra al escucharnos más y a confiar en nuestro instinto.

Puedes estar a miles de millas de tu meta, pero siempre puedes dar el primer paso en dirección a lograrla y a ser la persona que has soñado. Nuestros amigos, familiares, incluso nuestra voz interior, pocas veces nos empujan a correr riesgos, y pasamos así la vida, sin atrevernos, haciendo lo que se espera de nosotros, a veces sentimos un pequeño vacío que tratamos de ignorar, escuchamos una pequeña voz que nos dice que tomemos un riesgo, que hagamos algo diferente, pero nos decidimos por seguir el camino trazado, pocas veces nos atrevemos a cambiar de empleo, a cambiar el estilo de vestirnos, nuestro peinado, nuestros amigos.

Y eso está bien, si el camino que seguimos nos llena de satisfacción, si nos sentimos felices, si nos gusta nuestra vida. Pero si no te gusta, si no estas conforme, vale la pena intentarlo, cambiar, salir de la zona de confort y buscar nuevos caminos, nuevos retos.

El objetivo es ser un poco mejor cada día, dar un paso en la dirección correcta, pero sabiendo que siempre puedes cambiar de dirección, que no le debes lealtad a tus decisiones del pasado y si a tu voz interior.

Tú decides en donde poner tu atención, cómo buscar el sentido de tu vida, aun en las situaciones más difíciles. El poder siempre está en ti, tú decides cada día, a cada momento. Tú decides dónde poner tu atención, si en las cosas buenas de la vida o en el dolor y la traición, tú decides si poner tu atención en las redes sociales o pasar más tiempo con la naturaleza, tú decides si el trabajo es lo más importante o si es tu familia. Tú no decides las cosas que te suceden, pero sí decides dónde poner tu atención.

Tus acciones, pensamientos y decisiones crean tu futuro, crean la persona que eres. Poner atención a este mundo lleno de estímulos es difícil, ¿quién dirige tus pensamientos? Sólo los dejas correr o lo eliges qué pensar. Puedes observar tus pensamientos, pero no tienes que creerlos o dejarlos seguir, tú decides, tú controlas tu mente, tú decides a que le pones atención. La manera en la que te hablas, en la que piensas en ti, es decisiva para tu autoestima, debes comenzar a hablarte a ti mismo como te gustaría que te traten los demás, valorarte y buscar palabras empáticas y compasivas para ti.

Se vale buscar distracciones, si tus pensamientos te agobian, está bien tomar el teléfono y pasar un tiempo viendo redes sociales. Pero no permitas que esto sea tu vida, que pasen horas y sigas viendo publicaciones de personas que apenas conoces. Hay cosas mejores para ti esperándote cerca, sólo tienes que comenzar a vivir, tomar decisiones, escuchar a tu corazón, dirigir tus pensamientos. Aléjate de la rueda de hámster que sólo gira y gira sin sentido, no estás atado a las decisiones que tomaste cuando tenías 20 años, te pueden gustar cosas diferentes, puedes probar, no tienes que compararte con tus hermanos o con tus amigos, no tienes que llegar a una meta especifica, tienes que buscar tu propio camino y atreverte a caminarlo. Eres único, eres especial, no todo es ser aceptado, también esta encontrarte. Todas las obras de arte toman tiempo, no se logran en un segundo, crear tu propia vida, tu sentido de vida tomará tiempo, pero valdrá la pena. ¿Quién quieres ser? Si hay algo que quieras cambiar es momento de comenzar, las respuestas están en ti.