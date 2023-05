A un año de la “Gran Elección”…

Aun año de la llamada “Gran Elección”, en que a nivel país se elija al Presidente de México, se renueve en su totalidad el Congreso Federal, en la entidad se elija Gobernador, las 106 alcaldías y el Congreso local, las candidaturas, por lo menos en algunos partidos políticos, parecieran estar cantadas.

Vamos ahora con un vistazo a los escenarios que se pudieran presentar en el mapa electoral nacional y estatal. En los 90 días venideros, Morena, el partido del presidente López Obrador, deberá decantarse por quien busque sustituirlo en el cargo. Las encuestas colocan en la recta final al titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y al encargado de la política interna del país, Adán Augusto López Hernández. Aunque los números son fríos no hay que dar por “muerta” a Claudia Sheinbaum. Todo puede pasar en tres meses. La suerte todavía no está echada a favor de ninguno de los tres.

La oposición sigue muy dispersa. Como partidos fuertes y con estructuras nacionales sobreviven el PAN y el PRI, en el primero sobran los precandidatos, en el segundo están muy escasos. Al bloque opositor se le acaba el tiempo para poder acordar una candidatura de unidad, que, por los tiempos y los egos, parece no se logrará construir para poder competir con la estructura y los recursos federales que tendrá a su disposición el candidato de Morena.

Si a eso le sumamos que el INE está muy golpeado por el propio Gobierno Federal, podemos decir, que entre más se tarden en integrar el frente opositor, menos capacidad tendrán de competir contra el candidato de López Obrador.

En Yucatán, las candidaturas para suceder al titular del ejecutivo estatal también caminan, tanto en territorio local como fuera de la entidad. En el PAN, el precandidato con mayor presencia en la capital yucateca como en el interior del Estado y en la estructura de la dirigencia nacional, Renán Barrera Concha, parece con ventaja en al albiazul.

En Morena, caminan varios aspirantes, las últimas mediciones decantan a tres como los finalistas: el secretario general del Infonavit, Rogerio Vázquez; la senadora, Verónica Camino; y el delegado de la secretaría del Bienestar, Joaquín Díaz Mena. Aquí no habrá sorpresas. El candidato será designado desde Palacio Nacional, el gran elector ahí pernocta.

Los priistas se mostraron este fin de semana en el cónclave para seleccionar al nuevo dirigente de su organismo. Las mismas caras de siempre, un Consejo Político Estatal desangelado y sin liderazgos emergentes que puedan sacar al ex partidazo de su letargo. Los que mostraron su sonrisa a la militancia del tricolor, son los que ya tienen un pie en Morena, empezando por el propio “Panchito” Torres. A estas alturas no muestran fortaleza y mucho menos liderazgo. Sus posibles candidatos, más de una vez han coqueteado con Morena y el PVEM. Ya no les alcanza para ir solos a la elección del año próximo.

Faltan 12 meses para que los yucatecos acudan a las urnas. En los meses siguientes veremos una vorágine de suspirantes solicitando el apoyo ciudadano, recorrerán calles, se tomarán selfis, harán TikTok, redoblarán su presencia en medios y redes sociales, asistirán a bautizos, bodas, graduaciones, comerán en los mercados y lugares que antes ni siquiera por error se asomarían… Ya están en franca campaña y esto todavía no arranca oficialmente.