Con su hoy ex presidente, Francisco “Panchito” Torres, con un pie en Morena, el PRI seleccionó a su nueva dirigencia para el periodo 2023-2027, con una planilla de aparente “unidad”: Gaspar Armando Quintal Parra y María Teresa Moisés Escalante.

En los viejos tiempos del tricolor de Yucatán sobraban los cuadros que buscaban encabezar los destinos del ex partidazo. Esta vez pareciera que ya no había nada de tela de donde cortar. Los liderazgos se apagaron en el tricolor. Incluso, Quintal Parra, como diputado local, ha dejado mucho que desear como opositor. Las propuestas de la mayoría panistas, obvio por su número, van planchadas, pero desde la oposición ni intentos en debatir en la máxima tribuna. Parecían legisladores agachones y entregados.

En la tónica del tricolor yucateco, pareciera que en estos momentos esa será la línea desde la dirigencia del PRI, una oposición sólo en las siglas, pero nada en el papel. Tratemos de diseccionar un poco lo dicho por el nuevo dirigente del PRI yucateco: “Vamos a dar lo mejor para sacar adelante a nuestro partido y devolverle su lugar, porque el PRI es el que ha construido este país y sus instituciones, es heredero de la Revolución Mexicana y sobre todo porque sabe trabajar y gobernar”.

Devolverle el lugar al PRI, es regresarlo a competir en el 2024, primero por el control del Congreso y después por la gubernatura, pero en las más recientes encuestas del pasado mes de abril, las preferencias en Yucatán por la gubernatura se la pelean entre el PAN y Morena, muy por debajo aparece el Revolucionario Institucional.

Otra de las arengas que emitió Gaspar Quintal dice: “Venimos a ganar elecciones, los partidos se forman para ganar y competir, no le tenemos miedo a nadie ni a la competencia (…). Trabajaremos de cerca con el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas…”. Cabe recordar que desde que llegó a la dirigencia nacional del PRI, el ex gobernador campechano no ha ganado elecciones. Al contrario, lo que quedaba del PRI se desmoronó y no ha podido aglutinar a los liderazgos nacionales de ese partido, todo lo inverso.

Y por si hacía falta el qué dirán del proceso interno del PRI y su simulación, Lucely Alpizar Carrillo fue a registrarse como aspirante a la dirigencia y olvidó entregar hasta las fotografías tamaño credencial que solicitaron en la convocatoria.

Es más, ni los documentos que la acreditan como militante solventó. Una situación muy extraña para alguien que buscaba competir por esa posición cuando el Órgano Auxiliar de Procesos Internos lo requirió. Lo que deja en entredicho la seriedad del proceso y abona para reforzar la idea de que sólo participa para validar la simulación.

NOTA BENE: los trabajos de ampliación del Puerto de Altura de Progreso ayudarán a incrementar la actividad turística yucateca, se estima que podrían entrar 1.5 millones de visitantes más al año. El titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herrera Novelo, destacó que, con el incremento en el calado del canal de navegación podrán llegar 52 cruceros más a la entidad, los que en estos momentos no pueden atracar por el riesgo a encallar