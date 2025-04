Una década de Mitos y cavernas

Fue el 18 de marzo de 2015 cuando se publicó mi primera columna en el diario Milenio Novedades. Fue mi difunto amigo Martiniano Alcocer Álvarez quien me motivó a participar en la sección El Poder de la Pluma. Él me sugirió que el tema fuese la mitología. Pero yo le respondí: “Será de mitos y cavernas”.

Me dio algunas instrucciones técnicas y me dijo que podría tener una periodicidad semanal o quincenal; escogí la primera. Anteriormente yo había publicado en otro diario pero fueron artículos sin periodicidad y sin fijar el número de palabras. El reto para mí consistió en ajustarme a estas dos condiciones.

Mis primeras columnas se derivaron de los contenidos de mis últimas dos investigaciones que realicé en la Facultad de Ciencias Antropológicas: El mito de la serpiente Tsukán y El mito del hombre salvaje en Yucatán. Obviamente las primeras 80 columnas fueron sobre la mitología de Yucatán y pensé que cuando agotara a los personajes como la Xtabay, los aluxes y la Tsukán me retiraría del periódico. Pero no fue así; ya había generado el hábito de escribir y publicar cada semana; así que seguí de largo.

En mis viajes y exploraciones por los distintos estados de México visité otras cavernas y encontré bibliografía sobre tradición oral que yo desconocía. Como una sucesión natural de los hechos, di un salto hacia los mitos y cavernas de 23 estados de la República Mexicana.

Cuando se agotaron los relatos nacionales, sin pensarlo mucho, inicié la publicación de mitos vinculados a cavernas de otros países. Empecé por lo más fácil, la mitología de la antigua Grecia. Siguieron los relatos de varios pueblos europeos, del Cercano y Lejano Oriente. Abordé la mitología de muchos países de América. Publiqué sobre la tradición oral de África y Australia.

Para cumplir con las publicaciones rigorosamente semanales, aproveché el contenido de mis bitácoras generadas por las experiencias en las exploraciones en las grutas. También he incluido en mis entregas al diario Novedades lo que he investigado sobre subterráneos artificiales de Yucatán, México y de otros

países. Así pasaron estos 10 años y hasta el día de hoy he publicado un total 526 columnas.

Agradezco al antropólogo Cristóbal León Campos, quien coordinó durante varios años la sección El Poder de la Pluma, por todas sus atenciones y su solidaria amistad.

Por supuesto, agradezco a la nueva encargada de la página editorial, Laura Ortíz Espinoza por conservar mi espacio en el diario Novedades, a pesar de los cambios que se presentaron al final del 2024.

Después de todo este tiempo y las columnas logradas, miro al pasado y me queda la total certeza de que gracias a la insistencia del gran periodista Martiniano Alcocer, yo logré iniciar y recorrer este largo camino que se ha vuelto una pasión.