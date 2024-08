Horacio Castellano Moya: un salvadoreño endiablado

La obra literaria de Castellano Moya es, actualmente, de las más importantes en Centroamérica. Nacido en Tegucigalpa, Honduras, en 1957, pero posteriormente fue llevado a El Salvador, país en el que vivió hasta su juventud. Horacio es de los pocos escritores que decide salir de El Salvador antes del inicio de la guerra civil, y arribó a México, donde trabajó como periodista cubriendo el conflicto armado de su nación.

Sin embargo, al poco tiempo, se decanta del movimiento insurgente salvadoreño y decide abandonar el periodismo, para emigrar a los Estados Unidos, donde escribió su primera novela “La diáspora” (1989). Pero la novela que lo llevó a ser un escritor conocido internacionalmente es “El asco. Thomas Bernhard en San Salvador” (1997). La publicación de este libro causó mucha polémica en El Salvador, ya que es el relato de un salvadoreño que vive en Canadá y que regresa por una temporada a su país, pero durante la estancia en San Salvador, sólo se la pasa criticando e injuriando la cultura, la política, la economía y la gastronomía de su país.

Castellano Moya, en “El asco”, realiza una parodia del escritor austriaco Bernhard, que también en sus obras criticó fuertemente a su nación. Sin embargo, Moya llegó a comentar que El Salvador no es Austria y, por lo tanto, recibió amenazas de muerte, por lo que tuvo que abandonar El Salvador.

La obra de Horacio es amplia, ya que va desde la novela, el cuento, el ensayo y la poesía. Sus novelas más importantes después de “La diáspora” y “El asco”, son “Baile con serpientes” (1996); “Insensatez” (2004); y las novelas que giran alrededor de la familia Aragón: “Donde no estén ustedes” (2003), “Desmoronamiento” (2006), “Tirana memoria” (2008), “La sirvienta y el luchador” (2011), “El sueño del retorno” (2013), “Moronga” (2018) y “El hombre amansado” (2022).

Los temas que el escritor salvadoreño maneja en su obra giran alrededor de la sangrienta guerra civil salvadoreña; la vida de los ex guerrilleros del Farabundo Martí que emigraron a Estados Unidos, la violencia de la guerra, etc. En general sus personajes literarios son ex guerrilleros que, después de los tratados de paz, emigraron al exterior y siempre viven en un estado permanente de paranoia, ansiedad y miedo.

Castellanos Moya abandonó muy joven El Salvador y ha vivido en varios países. Actualmente, reside en los Estados Unidos, donde es profesor de escritura creativa en la Universidad de Iowa. De los escritores de Centroamérica, lo considero uno de los mejores, porque sus novelas siempre retratan la realidad violenta de El Salvador o de Guatemala y, en particular, los daños colaterales que dejaron las guerras civiles en estos países, que representan heridas abiertas que todavía no cierran, y que siguen generando dolor.