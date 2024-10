Benjamín Labatut, el fenómeno literario del presente

En memoria

de Gerard Rannou (1953-2024).

Librero de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Tengo un amigo lector, que de vez en cuando, me sugiere que lea a ciertos escritores. La ultima vez que platicamos me sugirió “Un verdor terrible” (Anagrama, 2020), del chileno Benjamín Labatut. Y en pocos días inicié la lectura.

Para empezar, “Un verdor terrible”, es un libro que tiene varios géneros literarios y que giran alrededor de un tronco común que es la ciencia, en particular, los grandes avances científicos del siglo XX y XXI; y los científicos que fueron los descubridores de las hazañas científicas.

Sin embargo, considero, que a Labatut lo que le interesa o lo que busca es la relación que existe entre la ciencia y sus límites, pero a la vez, lo que algunos científicos lograron descubrir desde la física cuántica, o clásica, y que dio como resultado el mundo actual. En “Un verdor terrible”, el autor nos habla de la relación que los jerarcas y el ejército nazi tuvieron con las metanfetaminas, comercializadas con el nombre de Pervitin; asimismo, como el cianuro, fue el veneno que utilizaron algunos funcionarios del alto nivel para suicidarse, entre ellos: Göring, Rommel y el propio Führer.

Lo que a Labatut le obsesiona es la vinculación de los descubrimientos o la resolución de los acertijos científicos, con la biografía de los científicos, que se encargaron de responder esos enigmas. Un caso es del químico alemán, de origen judío, Fritz Haber, que fue el creador de los ataques con gases durante la primera guerra mundial. Pero, asimismo, el propio Haber, fue el primero en extraer nitrógeno, directamente del aire, y con ello solucionó la escasez de fertilizantes que a principios del siglo XX amenazaba con desencadenar una hambruna global. En ese sentido, los aportes de Haber son ambiguos, de un lado la muerte y por el otro la vida.

Pero lo más aterrador fue cuando Haber llega a trabajar como director del Instituto Kaiser Wilhelm de Química-Física y Electroquímica, mientras el ambiente del antisemitismo ya se sentía en el aire. Haber y su equipo, llegaron a crear nuevas sustancias; una de ellas usaba el cianuro para formar un pesticida. Esta nueva sustancia fue bautizada con el nombre de Zyklon; y Haber no se imaginaría que ese gas sería utilizado por el nacionalsocialismo, unos años más adelante, en las cámaras de gas, para asesinar a casi siete millones de judíos. Es decir, a su propio pueblo.

Labatut, como mago, de la literatura, tiene la capacidad ficticia para llevarnos a esas realidades científicas, que son terroríficas, pero a la vez, sublimes, en relación a los grandes descubrimientos científicos de nuestra época. En el libro encontraremos historias de Karl Schwarzschild, astrónomo, físico, matemático y teniente del ejército alemán que en el frente de guerra, fue el primero en solucionar las ecuaciones de la teoría de la relatividad general. Así como las historias de otros científicos como Alexander Grothendieck; Erwin Schrödinger, y de Werner Karl Heinsenberg.