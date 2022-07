La Península de Yucatán pareciera todavía exenta, por sus abundantes fuentes de agua subterráneas, de la escasez del vital líquido que ya afecta a otras partes de México, y como zona de frecuentes lluvias y ciclones, de la sequía y olas de calor que ya están costando vida en países muy conectados turísticamente con Quintana Roo, particularmente España. El entramado de factores que aprietan con sed y calor no es ajeno a la zona, sobre todo que los megaproyectos pueden distorsionar los valiosos ríos de agua viva que, aparentemente, abundan en el Sureste. Vale la pena tomar decisiones para que su aprovechamiento no se agrave en esta zona al descuidarse políticas que mucho tiempo se centraron en cuidar el agua en casa.

En el caso de Monterrey la falta de agua depende de diferentes razones. Entre ellas, la suma de sequías meteorológicas, agrícola e hidrológica, combinada con aspectos socioeconómicos como el estado de la infraestructura y la distribución del agua en la zona. De acuerdo con el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en algunos meses hubo fenómenos que favorecieron precipitaciones “por arriba de lo normal” en algunos estados. Aunque se observaron lluvias por arriba del promedio en Tabasco, Chiapas y la Península de Yucatán, no fueron suficientes para contrarrestar la sequedad del suelo.

Esto es un foco de alerta para no cantar victoria sobre nuestra aparente abundancia agua. México ocupa el lugar número 24 del mundo en un nivel de estrés hídrico definido como alto, esto significa que entre el 40 y el 80% del agua disponible se extrae cada año. La situación es complicada, pues 15 de las 32 entidades federativas se encuentran un nivel extremadamente alto y esto significa que al año se extrae más del 80% del agua que se tiene disponible.

El agua se ha considerado como un recurso inagotable desde tiempos inmemoriales, aunque no necesariamente todos lo ven así ahora. Se ha ido reduciendo debido a la contaminación y deterioro de las fuentes. Si bien el ciclo hidrológico sigue su camino, los seres humanos lo han afectado, por ejemplo, al pavimentar zonas por donde se infiltraba líquido a los acuíferos. Algunas de las acciones para mejorar las condiciones en relación al agua son soluciones basadas en la naturaleza, como podrían ser los sistemas de captación de lluvia; la construcción en el sureste de nueva infraestructura de almacenamiento y distribución libre de fugas; y un nuevo acceso a usos y costumbres como tener pozos y veletas en las casas.

Lo más importante es no dejar pasar la advertencia para la Península, que parece venir tanto de Monterrey como de España, el agua no solo hay que tenerla, también hay que cuidarla y prever el cercano futuro de enfrentar ríos de agua que probablemente no serán tan fácilmente aprovechables

Estrellita: en el Caribe mexicano le apuestan en postpandemia al alto nivel. Premier Worldwide Marketing, la compañía exclusiva de ventas y mercadotecnia para Karisma Hoteles y Resorts, anunció a Frank Maduro como su nuevo presidente del Consejo de Administración, un veterano directivo de ventas y mercadotecnia con experiencia en la industria de viajes de América del Norte, Canadá y Latinoamérica. Karisma concentra la mayoría de sus hoteles en Quintana Roo, con marcas como El Dorado Spa Resorts; Margaritaville St. Somewhere, Azul Beach Resorts; Karisma Villas; Hidden Beach Resort y Nickelodeon Hotels y Resorts.