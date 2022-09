Adonde no vayan tus pasos que vayan tus pesos, aunque a veces, primero van los pasos y no los pesos. La Organización Mundial del Turismo se ha asociado de nuevo con fDi Intelligence, la unidad de inteligencia de la inversión extranjera directa del Financial Times para elaborar una publicación conjunta sobre tendencias mundiales de las inversiones de nueva planta.

El informe sobre inversiones turísticas de 2022, basado en los datos de fDi Markets y la OMT, constata que, aunque el turismo ha estado dando señales de recuperación, la inversión extranjera directa (IED) en el sector siguió siendo débil en 2021 y continuó reduciéndose en la primera mitad del año.

No obstante, aunque el tráfico de pasajeros ha crecido y el turismo internacional sigue recuperándose, esta demanda acumulada no se ha traducido aún en una recuperación de las inversiones. El pasado año los inversionistas extranjeros anunciaron un total de 250 proyectos de inversión extranjera directa por valor de 9,500 millones de dólares de los Estados Unidos en el clúster turístico, lo que constituye una reducción del 8% con respecto a los 271 proyectos por valor de mil millones de dólares que se anunciaron en 2020.

La caída de los proyectos de IED y de la inversión en activo fijo difiere según las regiones. La inversión en activo fijo para el sector turístico en Europa Occidental se redujo solo un 2% entre 2020 y 2021, mientras que Oriente Medio registró un aumento del 70% en el mismo periodo. Además, África ha experimentado los primeros signos de recuperación de la inversión, anunciando más del doble de proyectos de inversión en 2021 que en 2020. Por otro lado, la política china de cero Covid-19 ha obstaculizado la recuperación en toda Asia y el Pacífico, y los proyectos de IED en la región han disminuido aún más, hasta un 60%, en 2021 con respecto a 2020.

Si se observan los subsectores que atrajeron más inversiones, el alojamiento sigue siendo el más importante con el 59% de los proyectos anunciados. Sin embargo, hay otros subsectores emergentes, como la tecnología de viajes y el software, que han aumentado en términos de flujos de capital. Por ejemplo, los servicios de organización y reserva de viajes, y los editores de software (excepto los videojuegos) representaron juntos un 21% de las inversiones anunciadas, teniendo en cuenta los datos de los principales destinos de la inversión en el periodo 2019-2021.

Entre los principales inversores, Marriott International mantiene su posición como mayor extranjero, al invertir en 97 proyectos a nivel mundial entre 2017 y 2021. Además, los grupos hoteleros estadunidenses Hyatt International y Travel + Leisure Co se aseguraron el segundo y tercer puesto, respectivamente, entre los 10 principales inversionistas extranjeros para proyectos de IED.

Selina sigue siendo el único grupo hotelero latinoamericano entre los diez primeros y Minor International es el único representante de la región de Asia y el Pacífico entre los mayores inversores. La lista de los 10 primeros también incluye a Accor, InterContinental Hotel Group, Barceló, Meliá Hotels International y TUI Group de Europa.

El sector que está saliendo de la pandemia es diferente al que entró. Ahora, a pesar de la resiliencia demostrada en los últimos años, los retos amenazan la plena recuperación, lo que hace que las inversiones y la innovación en la materia sean más importantes que nunca.