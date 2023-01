La Organización Mundial del Turismo (OMT), Fundación ONCE y la Asociación Española de Normalización UNE han trabajado juntas para presentar una norma internacional que incluye los distintos aspectos de la accesibilidad en todo el sector.

En un seminario especial sobre Turismo para todas las personas, celebrado en la feria de turismo de Fitur 2023 en Madrid, las tres entidades se reunieron con representantes de las administraciones turísticas, los destinos, las empresas y las asociaciones profesionales con el fin de mostrar unas nuevas herramientas diseñadas para aplicar la norma UNE-ISO 21902 sobre turismo accesible en toda la cadena de valor. Entre las herramientas se incluye una nueva guía para los usuarios, centrada en las empresas de alojamiento, restauración y reuniones y congresos. La guía servirá de punto de partida para evaluar sus niveles de accesibilidad y para desarrollar o adaptar sus servicios.

Esta nueva guía se ha elaborado en colaboración con destacadas entidades de la sociedad civil y del sector, tales como la Sustainable Hospitality Alliance, el Círculo Internacional de Directores de Hotel (CIDH) y la Red Europea de Turismo Accesible (ENAT por su sigla inglesa). Se trata de dar seguimiento a las directrices publicadas en diciembre, centradas en las administraciones públicas; en este último caso, el apoyo de Turismo de Portugal y de Argentina fue clave para la comunicación con los gobiernos y destinos encargados de las políticas, las estrategias y los planes de marketing.

En el seminario, Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, y José Manuel Huesa, director de Servimedia, defendieron que ya no hay excusa para que un destino o una experiencia de ocio o de turismo sea inaccesible para alguien, sea cual sea su contexto o su capacidad. La directora ejecutiva de la OMT, Zoritsa Urosevic, agregó que la accesibilidad es clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Es clave también para la resiliencia, ya que atrae a nuevos clientes y mejora así los resultados económicos del sector. Javier García Díaz, director general de UNE y vicepresidente de ISO, concluyó que las normas de accesibilidad deberían considerarse como una guía para llevar a cabo mejoras, y no como un conjunto de medidas obligatorias.

También en Madrid, el Ministerio de Turismo del Ecuador presentó sus nuevas políticas en este evento, mientras que el Ayuntamiento de Córdoba (España) compartió nuevas medidas para los destinos que benefician tanto a las comunidades locales como a los visitantes. RIU Hotel & Resorts y el Círculo Internacional de Directores de Hotel abordaron los retos más apremiantes en la aplicación de las normas, así como las miles de oportunidades que trae consigo la accesibilidad.

Los ponentes demostraron una vez más que la accesibilidad es una gran oportunidad de inclusión social y de negocio mientras el turismo sigue recuperándose. La OMT, sus socios y las nuevas entidades colaboradoras mantienen su compromiso de preparar nuevas guías para políticas de accesibilidad durante 2023, tomando de ese modo las riendas del cambio.

En la Península de Yucatán, hay algunos esfuerzos como playas adaptadas para sillas de rueda y transporte especializado, pero todavía falta mucho por hacer, por un turismo para todas las personas.