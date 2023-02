Un testimonio alerta otra vez de que el transporte parece seguir siendo un laberinto sin salida. Una pareja y su amigo vivieron momentos de pánico, el pasado fin de semana en Cancún, Quintana Roo, debido a la actitud agresiva de taxistas que confundieron a un vehículo particular con un Uber, publicó Reforma.

Tras la determinación del pasado 11 de enero, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la entrada de Uber y Cabify a zonas turísticas de Cancún y la Riviera Maya, han arreciado las agresiones de taxistas a choferes de estas plataformas, e incluso a ciudadanos. Turistas han exhibido violencia y abusos en el cobro de tarifas de parte de taxistas convencionales, y a un mes de que se registrara una agresión viral a un conductor que fue confundido con Uber, al que se le arrojó ácido al vehículo, se suscita otra amenaza de taxistas a ciudadanos ajenos a este conflicto.

“Nos emboscaron alrededor de 20 taxis”, narró. La tiktoker venezolana, Emma Marval grabó el momento en que ella y sus dos acompañantes fueron perseguidos y emboscados por taxistas al salir del Hotel Riu Isla Mujeres, ubicado en Cancún. “Estoy demasiado asustada por lo que está pasando. Salimos de un hotel, llamé a un amigo para que viniera por mí porque yo iba a trabajar en Cancún y saliendo del hotel nos paró un taxista y nos dijo que nos bajáramos del Uber, en realidad no era un Uber, era un amigo”, contó en video.

“Y nos empezaron a amenazar, que enseñáramos fotos, enseñáramos que en realidad era nuestro amigo, que le diéramos los teléfonos. Mi novio le dice a Iván, que es mi amigo, avanza, entonces avanzamos y los dejamos ahí y más adelante nos emboscaron alrededor de 20 taxis. Nos pararon, todos eran de color vino tinto”, agregó. La mujer, que calificó esta experiencia como terrible, comentó que les cerraron la vía con la negativa de avanzar hasta comprobar que conocían al conductor, con continuas amenazas.

“Nos amenazaban que nos iban a trabar si no nos bajábamos del taxi, que nos ofrecían el servicio gratis, pero que nos bajáramos, y obviamente no íbamos a dejar a mi amigo Iván, porque mínimo lo mataban a golpes. Tuvimos que llamar al 911 y no pudimos avanzar”, apuntó. La influencer grabó a los vehículos que, dijo, los interceptaron alrededor de 30 minutos en la carretera. Uno de ellos de placa A-948-TNT.

“Nunca nos bajamos, lo único que ocasionaron fue miedo. ¡Qué terrible experiencia acabo de vivir en Cancún! Los taxistas acabarán con el turismo de Cancún”, posteó en sus redes sociales. La Embajada de Estados Unidos en México emitió a finales de enero una alerta a sus ciudadanos por la violencia que grupos de taxistas han ejercido contra turistas y operadores de las plataformas digitales.

La gobernadora de la entidad, Mara Lezama, ha reconocido que el conflicto de taxistas está afectando la imagen como destino turístico y aseveró que se estaba atendiendo el tema. Un nuevo testimonio, alerta sobre el tema, difícil, pero no imposible de resolver, todo un reto para los líderes del turismo en Caribe mexicano.