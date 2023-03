La importancia del turismo para el desarrollo rural fue el mensaje esencial de la ceremonia de los Best Tourism Villages, distantes como Arabia Saudita, cercanos por las necesidades de la Península de Yucatán.

La iniciativa es uno de los pilares del programa de la OMT “Turismo para el desarrollo rural”. Cada año, los Best Tourism Villages by UNWTO reconocen a los destinos que han destacado por su compromiso con la sostenibilidad en todas sus vertientes (económica, social y ambiental) y en la conservación y promoción de los valores comunitarios.

Además de la ceremonia, se celebró también la primera reunión anual de la Best Tourism Villages Network, una plataforma para intercambiar conocimientos y experiencias. Durante la reunión, los pueblos hablaron de los desafíos y las oportunidades que encuentran, así como de sus planes de trabajo para el próximo año.

Para las comunidades rurales de todo el mundo, el turismo es una fuerza poderosa capaz de generar crecimiento y oportunidades. “Es un gran honor que Al-Ula se encuentre entre los galardonados de este año. Estamos dispuestos a seguir en este papel transformador mediante nuestro apoyo a iniciativas significativas como esta”, dijo el príncipe Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al-Saud, ministro de Cultura de Arabia Saudita, miembro de la Junta Directiva, y Gobernador de la Comisión Real para Al-Ula.

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, manifestó: “Para las comunidades rurales de todo el mundo, el turismo es una fuerza poderosa capaz de generar crecimiento y oportunidades. Con los Best Tourism Villages by UNWTO, reconocemos y celebramos el valor de aquellos destinos en los que se aprovecha plenamente esta fuerza, ya sea para crear empleo y apoyar a las empresas, o para conservar el patrimonio local. Tenemos un gran interés en seguir creciendo con nuestra Best Tourism Villages Network tanto en tamaño como en influencia”.

“Estamos muy satisfechos de albergar este año la ceremonia de la OMT de los Best Tourism Villages de 2022 en Arabia Saudita. Queremos compartir la riqueza de la historia y el patrimonio del Reino con los asistentes al evento y los participantes”, dijo Ahmed Al Khateeb, ministro de Turismo del Reino de la Arabia Saudita. Una buena referencia para la industria.