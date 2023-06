La Organización Mundial del Turismo (OMT) abre espacio para que el Caribe Mexicano siga buscando los primeros niveles. Se ha asociado con Les Roches Global Hospitality Management School, en Suiza, con el fin de brindar apoyo a las startups turísticas que deseen apostar por la innovación y acelerar su cambio hacia una mayor sostenibilidad.

A lo largo del mes de mayo, los 15 ganadores del Awake Tourism Challenge de la OMT tuvieron la ocasión de participar en el programa de aceleración ofrecido por la iniciativa Spark de Les Roches Hospitality School, en Crans-Montana, donde se sitúa el campus suizo de la institución. Este programa de aceleración se centra en cuestiones fundamentales para los empresarios y las nuevas empresas turísticas, como las estrategias de marketing y financiación, los estudios de mercado, la recaudación de fondos, los aspectos jurídicos y la transparencia. Asimismo, los participantes tomaron parte en un concurso tecnológico, cuyo propósito era la aplicación de lo aprendido en Crans-Montana.

La final, que marcó la culminación del programa de aceleración, brindó a las startups la oportunidad de presentar sus ideas de negocio. El acto contó con unos 100 participantes, entre los que se encontraban inversores, partes interesadas en capital riesgo, fondos de inversión internacionales, empresas de consultoría, socios tecnológicos de Spark y varios representantes de las autoridades suizas, una lista de asistentes indicativa del gran interés que despiertan las soluciones innovadoras ideadas por las empresas emergentes y el apoyo del que gozan.

Entre las startups ganadoras están Coastruction (Países Bajos), Noytrall (Portugal), SmArt Tourism and Hospitality Consulting (Panamá), Quantum Temple (EE.UU.), Socialbnb (Alemania), Baahdy and Birdy (Noruega), Instituto de Accesibilidad (España), Kamatjona (Namibia), Weavair (Singapur), R3Charge (Alemania), Impact Innovations Institute (Safe YOU) (Armenia), NomadHer (Corea del Sur), Murmuration (Francia), Evelity by Okeenea Digital (Francia) y Accessible Qatar (Qatar).

El concurso Awake Tourism Challenge está organizado por la OMT, en colaboración con sus asociados, con miras a animar a startups y emprendedores a idear soluciones que den respuesta a retos que revisten suma importancia para el sector. Se divide en seis categorías diferentes, al objeto de que los solicitantes puedan presentar sus soluciones en la que mejor se ajuste a sus innovaciones. Estas categorías son las Economías verdes y azules, la Implicación de la comunidad local, la Educación turística, la Creación de capital ecológico y sostenible, el Empoderamiento de las mujeres y Tourism Tech for Good (tecnología en el turismo en aras del bien).

La próxima edición de la competición está prevista para el cuarto trimestre de 2023 y, bajo el título SDG Competition girará en torno a temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este próximo evento animará aún más a los emprendedores a abordar estos ODS y tener una influencia positiva en el sector turístico. Hay ahí una ventana abierta para México, que puede subirse a ese tren particularmente con sus destinos más competitivos.