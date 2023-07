El turismo volverá a estar presente en la sede de las Naciones Unidas por su excepcional papel para impulsar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Como reflejo de la relevancia sin precedentes que el turismo ha adquirido en la agenda de las Naciones Unidas, la OMT, en colaboración con el Ministerio de Turismo y Deporte de la República de Croacia y con el apoyo del Ministerio de Turismo de la India, que preside el Grupo de Trabajo sobre Turismo del G20, reunió a líderes de los sectores público y privado en una mesa redonda de alto nivel en el marco del acto paralelo oficial sobre “Sostenibilidad económica, social y medioambiental del turismo”, celebrada ayer, como parte del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.

Este acto de alto nivel seguirá haciendo progresar la labor de la OMT para convertir al turismo en un pilar fundamental del desarrollo sostenible, principalmente mediante el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas. En Nueva York, la OMT y sus asociados trabajan en:

Ayudar a entender mejor los ODS desde la perspectiva del turismo y a inspirar nuevas medidas que los gobiernos y los interesados del sector privado puedan adoptar.

Presentar la “Hoja de Ruta de Goa para el turismo como vehículo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que se ha elaborado durante la Presidencia del G20 de la India.

Concientizar sobre un avance crucial que pone de relieve el poder de la información y que ha propiciado un consenso mundial acerca de la armonización de datos sobre el desempeño económico, social y medioambiental del turismo a escala internacional, nacional y en los destinos: el marco estadístico para la Medición del Turismo Sostenible (MST), que se presentará próximamente.

Destacar los beneficios que el sector puede aportar, y obtener, del desarrollo del Marco armonizado de criterios medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) para empresas turísticas.

Exponer los aspectos fundamentales del conjunto de herramientas que se acaba de presentar (Achieving the SDGs through tourism: Toolkit of Indicators for Projects [TIPS]), un recurso integral diseñado para ayudar a los usuarios a armonizar los proyectos de desarrollo turístico con los ODS que se ha elaborado en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Poner en contacto a los principales interesados.

El acto paralelo del Foro tenía como objetivo inspirar la adopción de medidas conjuntas de los sectores público, privado y académico para que el turismo consiga ser realmente sostenible, centrándose en los aspectos económico, social y medioambiental y en la gobernanza del sector turístico.

La mesa redonda de alto nivel, moderada por Zoritsa Urosevic, directora Ejecutiva de la OMT, contó con la participación de la co-organizadora del evento, ministra de Turismo y Deporte de Croacia, Nikolina Brnjac, y los ministros de Turismo de España, India y Jamaica, así como con el Dr. Ivan Šimonovi, Representante Permanente de la República de Croacia ante las Naciones Unidas.