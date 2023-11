Nadie se salva de una necesaria protección cibernética. Las más importantes agrupaciones de la industria vacacional y de tiempo compartido de México, Estados Unidos y Canadá, acordaron crear un frente común para generar sinergias que permitan impulsar la promoción turística, trabajar en conjunto a favor del crecimiento de este sector y contrarrestar desafíos como el cibercrimen que provoca pérdidas por más de 5 trillones de dólares anuales en el mundo.

La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur), la Asociación Cooperativa de Intercambiadores de Resort (CARE); la Asociación Canadiense de Viajes y Resorts (CRTA) y la American Resort Development Association (ARDA), entre otras, acordaron en el marco de la Conferencia GNEX-Acotur 2023, impulsar acciones que permitan consolidar el desarrollo sostenido de esta industria en esta región considerada líder a nivel mundial por el número de turistas y desarrollos hoteleros que operan bajo esta modalidad y la cual genera ventas superiores a los 15 billones de dólares anuales.

“Esta es una industria en constante crecimiento y evolución que requiere del trabajo en equipo de todas las asociaciones y empresas involucradas para seguir satisfaciendo las necesidades de los viajeros y sus familias con productos más flexibles, atractivos y seguros que se adecuen a las nuevas tendencias del mercado”, comentó Anna Kiseleva, presidenta de Acotur, quien resaltó el interés de los desarrolladores por seguir invirtiendo y haciendo negocios en México.

En ese sentido, la dirigente dijo que esta cumbre, que reunió a unos 150 directivos y representantes de las principales empresas y asociaciones de la región, les permitió analizar los retos y oportunidades que se presentan en este sector que sigue creciendo en forma exponencial con la apertura de nuevos desarrollos y generando ocupaciones de hasta un 80 por ciento en los principales destinos de estos tres países.

Uno de los temas que se abordó en el marco de la conferencia, fue el de la ciberseguridad y fraudes digitales, problemas que amenazan no sólo a la industria turística, sino a todos los sectores y compañías exitosas a nivel global y que, tan sólo en México, generan pérdidas por más de mil millones de dólares a las empresas y usuarios.

“El cibercrimen es un lucrativo negocio que no se va acabar en el corto ni largo plazo. Hay que estar preparados porque la pregunta no es si me van a atacar, sino cuándo y qué tan preparado estoy”, señaló Carlos Kornhauser, director de la unidad de negocios de Gobierno, riesgos y cumplimiento de Cybolt, una de las empresas más prestigiosas en la protección y seguridad de los datos digitales en México y Latinoamérica, con más de 25 años de experiencia.

El directivo reveló que actualmente ya no se trata de hackers individuales, sino de criminales organizados que por lo general atacan de tres maneras: el dañar los accesos a las páginas web y servicios digitales para que nadie tenga acceso, el de secuestrar la información mediante cifrarlos para luego pedir un rescate económico y el de robo de información para venderla en el mercado negro.

Todavía falta mucho por trabajar en la protección contra los ciberdelitos en México, al estimar que apenas un 30 por ciento de las empresas cuentan con sistemas de protección adecuados. A nivel mundial, añadió, este delito representa 5 trillones de dólares, sólo por debajo de lo que generan economías como Estados Unidos y China.