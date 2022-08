Reflexiones sobre el neoliberalismo

Últimamente escuchamos o leemos reiteradamente a través de diversas fuentes de información acerca del neoliberalismo y del daño que ha ocasionado en el país, sobre todo este mensaje nos llega desde la administración pública federal actual que ha puesto en debate la perspectiva que tiene de este fenómeno, en algunas ocasiones confusas, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado a manifestar que este modelo no sería tan malo si no existiera la corrupción, o ha mencionado que la política neoliberal produjo en la sociedad una degradación ética y económica que agravó las condiciones de vida de las personas, por esa razón se propuso en su sexenio acabar con este modo económico de proceder, sin embargo pocos elementos tenemos para evaluar este sistema que aparenta ser subsecuente de lo que conocemos como capitalismo.

Difícilmente exista ahora un concepto claro sobre este supuesto nuevo modelo, lo que sí es que este fenómeno económico llamado neoliberal tiene su origen en las características de la política liberal clásica del “laissez faire” (dejar hacer, dejar pasar), que tiene como principal acción limitar o excluir la intervención del Estado en aspectos económicos y jurídicos, promueve la propiedad privada de tal manera que paulatinamente vaya eliminando por completo la función del Estado como regulador del mercado y sus intercambios. Este a su vez asegura ser el único mecanismo que permite una mejor asignación como distribución de los recursos en la economía que en consecuencia contribuye al crecimiento económico, por lo tanto, para este método las restricciones estatales solo interrumpen la circulación de la riqueza, pero lo que se observa es que no es otro modelo, sino otra etapa más dentro del propio capitalismo.

Podemos mencionar algunos presidentes que aplicaron lo que se conoce como políticas neoliberales a partir de las décadas de los 80 y 90 como Margaret Tatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, México no fue la excepción a la globalización neoliberal a partir del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988); continuó con el de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), hasta la administración de Enrique Peña Nieto. En estos gobiernos se identifica la política económica neoliberal con la entrega de empresas públicas a privados como los servicios de telefonía, instituciones financieras e industrias, es centralizado en cuanto a la toma de decisiones favoreciendo a los grandes capitales externos por sobre el capital nacional, sin embargo no es un neoliberalismo completo, ya que no deja en libertad todas las fuerzas del mercado, se basa en una apertura comercial dejando sin ninguna protección a muchas actividades productivas y comerciales internas, privatiza sin tomar en cuenta las características de las empresas ni de los grupos adquirientes, por lo que fue marginando a la población concentrando la riqueza en muy pocas manos.

En una revisión actual el Gobierno Federal ha expuesto las concesiones que se entregaron en sexenios anteriores a privados en la industria minera, eléctrica y petrolera, como una forma de justificarse contra el neoliberalismo, empero sigue en existencia la lógica capitalista-neoliberal en ciertos ámbitos de su administración, juzgue usted mismo, yo por mi parte defiendo en hacer cada vez más público lo público y que el beneficio sea siempre para el pueblo.