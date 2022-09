Más allá del discurso patriótico

Al pobre que quedó a solas con su hambre no le importa que esté cortado el césped los padres que pagaron con un hijo al contado ignoran esos hoyos que tapó el intendente Fragmento del poema “Otra noción de patria”, de Mario Benedetti

La noche del 15 de septiembre sorprendió y conmocionó a los espectadores que se encontraban en la plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México, al igual que a aquellos que desde la televisión esperaban el grito de independencia del Presidente de México, quien en su contundente mensaje, como ya es costumbre desde el 2019, agrega frases a la versión del grito de Dolores y, en esta ocasión, además de nombrar personajes ilustres de nuestra historia, hizo mención de una realidad que prevalece en el país y no podemos negarla, sin embargo, este hecho para los mexicanos puede provocar diferentes emociones, replico el discurso: “Mexicanas y Mexicanos, Viva la independencia, Viva Miguel Hidalgo y Costilla, Viva Josefa Ortiz de Domínguez, Viva Ignacio Allende, Viva Leona Vicario, Viva José María Morelos y Pavón, Viva Vicente Guerrero, Vivan los héroes anónimos, Viva la Libertad, Viva la igualdad, Viva la justicia, Viva la democracia, Viva nuestra soberanía, Viva la fraternidad universal, Viva la paz, Mexicanas y mexicanos, Muera la corrupción, Muera el clasismo, Muera el racismo, Vivan los pueblos indígenas, Viva la grandeza cultural de México, Viva México, Viva México, Viva México”.

Es la cuarta ocasión del mensaje patrio de AMLO, pero esta vez, resulta simbólico mencionar: “Muera la corrupción, Muera el clasismo, Muera el racismo”. No somos ingenuos y sabemos que un grito no elimina el problema, pero el Presidente va mucho más allá de hacernos ver de nuevo lo que algunos intentan negar, e incluso, hasta denostar, por ello considero que su intención fue un aviso preventivo y directo para vigilar que no se repita y reproduzca lo que se padeció con gobiernos anteriores, de los cuales me atrevo a decir, nunca hicieron mención en algún discurso que haya sido dirigido a la nación.

Sobre la corrupción no es novedad oír que se mencione, ya que la actual administración se ha empeñado en desmantelar y mostrarnos las prácticas que se ejercieron desde las instituciones públicas en sexenios anteriores, se suma a este grito el clasismo, herencia quizás del sistema económico que ha producido sentimientos de superioridad de unos individuos sobre otros, fenómeno que se asocia también a los prejuicios y la discriminación, prácticas que se encuentran inmersas en la vida cotidiana y que desafortunadamente no solemos distinguir, por eso, este llamado a repensar lo que somos, reconocernos y actuar con fraternidad, porque todos somos parte de una historia que reinició en 1810 y aún no concluye.

Yo no sé si las palabras fueron expresadas con honestidad o no, pero 212 años después de nuestra independencia, tal vez sea tiempo de concebir hacia dónde queremos ir, porque la historia la hacen los ciudadanos convencidos de tener un futuro mejor.