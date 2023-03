Mundos paralelos, sistemas de pensiones

De nuevo Francia parece estar en el centro de las revoluciones sociales, en días pasados miles de trabajadores y sindicatos retomaron las manifestaciones y huelgas en rechazo a la reforma del sistema de pensiones ordenada autoritariamente por el presidente Emmanuel Macrón, Ley que no fue votada en la Cámara baja (cámara de diputados), evitando astutamente el diálogo entre las fuerzas políticas, así como su escudriño. Dicha propuesta de reforma entre sus puntos más polémicos incluye aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, así como modificar el periodo de cotización a 43 años para poder tener derecho a una pensión completa a partir de 2027, no cabe duda que este proyecto de ley es regresivo para los empleados estatales y privados, quienes agrupados con sus organizaciones sindicales no han dado marcha atrás para eliminar esta propuesta que será votada en los próximos días en el senado francés, como medida urgente han convocado a una huelga general en todo el país.

Por otro lado, es interesante el argumento político que es utilizado para implementar este tipo de reformas a los regímenes pensionarios, que lejos de parecer creíble deja en entredicho el mal manejo de las finanzas públicas, las cuales sin duda no han sido bien diseñadas ni administradas, Macrón anuncia esta reforma argumentando un posible déficit fiscal que agravaría la economía del país de no aplicarse la iniciativa, mismo que implicaría no poder solventar el pago de pensiones, esta crisis bloquea en apariencia otras opciones ya que existen de acuerdo a los analistas otras dos medidas posibles para un sistema de reforma de pensiones; una, o se reduce el pago de pensión o se inyectan recursos financieros al sistema de pensiones, pero, sin lugar a dudas, en su lógica capitalista será el trabajador quien se responsabilice de la ineficiencia gubernamental.

A todo esto, sirva de ejemplo para comparar lo que en julio del año pasado se aprobaba en el Congreso local, la Reforma a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán (Isstey), siendo aún más severa para los trabajadores yucatecos, ya que no sólo se aumentaban los años para una jubilación de 55 a 65 años sino que también se impuso un incremento en las cuotas y aportaciones para el fondo de pensiones que pasarían del 8% al 15%, suma considerable teniendo en cuenta que no ha habido incrementos salariales que lo justifiquen. Desafortunadamente en este fast track los burócratas sólo alcanzaron a solicitar un amparo, mismo que algunos al día de hoy han logrado obtener.

En estos dos extremos globales no me sorprende que estas reformas sean respaldadas por los grandes poderes económicos como la OCDE, el Banco Mundial e incluso la Organización Internacional del Trabajo, llamándole “equilibrio” a las reformas estructurales cuando es un claro ejemplo de la crisis capitalista, afortunadamente los ciudadanos franceses no claudicarán, la lucha entre la clase trabajadora y el poder político-económico no tiene cabida en la tibieza con la que se asumen muchas veces las injusticias.