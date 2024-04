Tenemos un futuro importante que cuidar, ya que no se avanza egoístamente, ya que por delante tenemos que asegurar el bienestar de todas y todos en este mundo. Sí, porque esa es la magnitud del compromiso avisorado desde la consciencia humana, quizás una decisión que hace décadas no se enfrentaba con firmeza, y quienes hemos tenido la experiencia de laborar en el Sistema Educativo Mexicano (SEM) podemos decirlo con total convencimiento después de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), pero también sabemos los obstáculos que aún no hemos podido superar.

A un mes de haber iniciado una histórica campaña presidencial 2024, cabe analizar qué sigue a este modelo. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” integrada por los partidos políticos de Morena, PT y PVEM, presentó en primera línea su proyecto educativo, mismo que nombró “República educadora, humanista y científica”, y que consta de siete puntos: salarios justos para maestras y maestros; becas para estudiantes; centros públicos de educación inicial; apoyo a la educación primaria y secundaria; fortalecimiento de la educación media superior; crecimiento de la educación superior y vinculación de la ciencia con sectores prioritarios. Temas fundamentales para la actualidad y quizás también deudas pendientes y urgentes, en cuanto al primer punto sobresale atender el salario de las y los maestros de educación media superior, los cuales durante años no han podido percibir un aumento significativo acorde o igualitario a los otros niveles o subsistemas. Cabe mencionar que este nivel recibe aproximadamente el 15% de la matrícula nacional, un sector que quedó relegado en administraciones anteriores federales y estatales, trabajadores que se han manifestado públicamente y habían solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador ser integrados en las medidas de bienestar de su Gobierno. Ahora, la doctora Claudia Sheinbaum se compromete a dar respuesta a este sector.

De igual forma, resalta la necesidad de hacer universales las becas “Benito Juárez” para estudiantes de nivel básico. Apoyo que, generalmente, se otorga a estudiantes en condiciones específicas en algunos estados, o como ya se realiza para todos en la Ciudad de México, sin dejar a un lado la búsqueda de aumentar las que ya se entregan en media superior, así como duplicar las de estudiantes universitarios, e incrementar las becas de posgrado. Por otro lado, se concretará la reforma 2018, en la cual se estableció la obligatoriedad de la educación de 0 a 23 años de edad, y se añadió el nivel inicial y superior. Esto quiere decir que Claudia Sheinbaum se compromete a asegurar el acceso y permanencia de los infantes, por lo cual propone crear centros públicos de educación para la primera infancia dando prioridad a las hijas y los hijos de jornaleros agrícolas y a las trabajadoras de la maquila en el norte del país. Por último, y quizá su compromiso más ambicioso, hacer de México una potencia científica a través de la vinculación de las ciencias básicas con áreas y sectores prioritarios del país, así como tener una “ciencia con consciencia” para que se desarrolle en nuestras comunidades y, sobre todo, que sea para el bienestar.

Esto implica aumentar el presupuesto y asignar proyectos que atiendan al desarrollo nacional. Sin duda, es una respuesta al derecho a una educación de excelencia, donde se atienden las desigualdades que por décadas han prevalecido y, sobre todo, plantea tener una visión común y humanista.