¿Qué tiempos son estos

en los que tenemos que defender lo obvio?

Bertolt Brecht

Las próximas elecciones 2024 en México, no son la excepción de verdades y mentiras, propuestas y copias de las anteriores, sin embargo, la ciudadanía está por participar en una jornada electoral histórica, en la que se elegirá nada menos que el cargo para Presidenta o Presidente de la República, 128 senadoras y senadores, 500 diputadas y diputados de la cámara baja, así como gobernadores de los Estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías, en total se elegirán más de 19 mil representaciones públicas (INE, 2024).

No es para menos la importancia de ejercer el derecho al voto, sea que estés decidido o no, es más valioso para la democracia hacerlo, por nuestro futuro que sigue siendo colectivo. Cabe añadir que en las campañas de este 2024, el gasto de financiamiento público para los partidos políticos aumentó a 3 mil 304 millones distribuidos en los siete partidos participantes, sin mencionar los gastos de precampaña ni del proceso electoral.

Pero ¿qué tienen las candidatas y candidatos para ofrecer a México? Para mí, basta quizá mirar lo que han hecho, lo que pueden demostrar para sostener sus palabras, ya que como dijo Bertolt Brecht: “Me parezco al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa”, y eso es precisamente lo que queremos de los candidatos, que sean transparentes y que entre sus aciertos y desaciertos políticos puedan ser honestas y honestos, porque eso es lo único que podemos juzgar.

Ahora, me pregunto con un ejemplo muy claro, ¿por qué en los 70 años que estuvo el PRI en el poder y en los 12 años del PAN no tuvieron la menor intención de hacer constitucional los programas sociales como el aumento del salario mínimo, las becas universales para estudiantes de escuelas públicas, la pensión a los adultos mayores y la pensión para personas con discapacidad, entre otras? Menciono esto porque tal vez son de los hechos más destacables que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, mismos que prometió durante su campaña como candidato de Morena; sin embargo, es curioso que aquellos que siempre se opusieron, hoy pretendan optar por “defender lo social”, ¿por qué no lo hicieron antes mientras la pobreza y la desigualdad se acrecentaba y prefirieron no darle esa prioridad?, ¿qué los hizo cambiar de opinión?, juzguen ustedes.

Por el momento tenemos dos caminos, para eso cabría la frase de Eduardo Galeano: “la derecha elige el pasado porque prefiere a los muertos: mundo quieto, tiempo quieto. Los poderosos, que legitiman sus privilegios por la herencia, cultivan la nostalgia…”. En cambio, la izquierda camina hacia adelante, hacía la utopía porque la creemos posible y nos mantiene en movimiento, transformando siempre para mejorar la realidad que sigue siendo despiadadamente desigual. Yo no sé qué camino se tomará el 2 de junio, pero no tengo dudas de que son tiempos de defender lo público y de lograr la igualdad para todas y todos.