Ayotzinapa, dolor y esperanza

Al cumplirse 95 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el pasado viernes 26 del corriente, el Comité de Padres y Madres de los 43 presentó un comunicado intitulado “Entre el dolor y la esperanza: 8 años de lucha por la verdad”, en el cual fijan su postura ante los últimos acontecimientos en torno al caso de sus hijos, a través de cuatro principales puntos relativos al Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la justicia del Caso Ayotzinapa. A continuación reproducimos dichos puntos:

1. El reconocimiento que los hechos acontecidos el 26 de septiembre es un Crimen de Estado es significativo ya que evidencia que diversas entidades estatales participaron en la desaparición de nuestros hijos y que deberán ser investigadas y sancionadas.

2. La participación de autoridades de por lo menos cuatro municipios aledaños a Iguala, policía federal y elementos del 27 y 48 batallón de infantería, así como de la 35 zona militar.

3. Los hechos de Ayotzinapa fueron complejos. Se desarrollaron en varios lugares por lo que fue una agresión de gran magnitud que implicó la participación de diversas corporaciones estatales y grupos delictivos que les permitieron controlar y dirigir la agresión criminal y cobarde contra nuestros hijos.

4. El paradero y el destino de nuestros hijos no está esclarecido, existe prueba técnica preliminar que debe ser estudiada y analizada bajo el más alto rigor científico para que esté consolidada y pueda sostener la afirmación del Gobierno. Las madres y padres necesitamos prueba científica indubitable del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con indicios preliminares que no aclaran a cabalidad dónde están y que pasó con ellos.

Los puntos son significativos porque demuestran la postura crítica del Comité en relación a la investigación gubernamental, ya que si bien no hay duda de que el proceso jurídico contra el ex procurador Jesús Murrillo Karam puede dar paso a una serie de detenciones y enjuiciamientos de diversas cúpulas del poder, cuya participación ha quedado al fin reconocida al declararse por el Gobierno Federal como Crimen de Estado los hechos violentos en Iguala, también refleja la duda continua sobre mucha de la información que se divulga, en especifico, sobre la afirmación del presidente de la CoVAJ-Ayotzinapa, Alejandro Encinas, quien mencionó al presentar el mencionado Informe que: “no hay indicio alguno que los estudiantes se encuentren con vida”. El cuarto punto citado con anterioridad del comunicado de los familiares es puntual: “No podemos irnos a casa con indicios preliminares que no aclaran a cabalidad dónde están y que pasó con ellos”, una afirmación tan tajante como la realizada por Encinas sin presentar datos que la sustenten, no sólo queda como imprudente, sino sobre todo, como insensible e inhumana.

En el mismo documento hacen un llamado a las organizaciones sociales y a los ciudadanos del mundo para que continúen con el reclamo por la verdad y justicia para los 43 normalistas, asimismo, en el acto de resistencia al cumplirse 8 años del Crimen de Estado, las madres y padres de Ayotzinapa afirmaron que: “será doloroso para nuestras familias saber de su destino, sobre todo si es sin vida, pero si nos dan prueba objetiva, científica e indubitable, nos iremos a casa a llorarles y vivir nuestro duelo”. Ante la falta de esas pruebas: ¡la lucha sigue y sigue!