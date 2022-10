Desplegado por el fin del bloqueo

Un desplegado de la organización no gubernamental The People’s Forum se publicó en el The New York Times, ayer domingo (2 de octubre), bajo el título “Que Cuba se reconstruya: llamamiento urgente al presidente Biden”, el texto surgido tras los daños ocasionados por el huracán “Ian” en la isla caribeña, tiene como finalidad principal demandar al mandatario estadunidense el fin del bloqueo “aunque sea por los próximos seis meses”.

En un hecho que va poco a poco reproduciéndose cada vez más al interior del Imperio, la demanda por el levantamiento del bloqueo se conjuga con una crítica abierta –aunque pudiera leerse moderada- de la política irracional e inhumana que durante más de sesenta años han seguido los gobernantes de los Estados Unidos, en el documento se reafirma el deseo de que las diferencias políticas dejen de alejar y dividir a la humanidad: “El pueblo de Cuba es parte de nuestra familia, la familia humana. No permita que las políticas obsoletas de la Guerra Fría impidan que las personas amantes de la paz ayuden a los cubanos […] ¡El momento de actuar es ahora!”. Ya desde antes de la pandemia de Covid-19, organizaciones sociales y activistas del mundo han desarrollado una campaña donde ubican a la integración familiar como una forma de solidaridad y exigen el fin de las políticas imperialistas de confrontación y bloqueo económico.

En el documento se realiza un señalamiento sobre la contradicción entre discurso y hechos generada por la actuación del Gobierno estadunidense, pues como puede leerse, aunque se propague publicitariamente que las autoridades yanquis están abiertas a la ayuda en casos de desastre, la realidad es otra, debido a las trabas burocráticas y las artimañas legaloides: “A pesar de las garantías previas de la Embajada de EEUU en La Habana que la ley autoriza a las entidades y organizaciones de los EE. UU. a brindar ayuda y respuesta en casos de desastre, está comprobado que no es tan fácil. Para muchas organizaciones que desean enviar ayuda a la isla con urgencia, existen procesos largos y complejos para recibir licencias que a menudo requieren abogados costosos”.

En otro de los señalamientos relevantes del comunicado se hace hincapié en la absurda inclusión de Cuba en la lista de países que “promueven el terrorismo” elaborada por el Imperio estadunidense, esta lista es una galimatías cínica, ya que todo el mundo sabe que el país que invade territorios, promueve golpes de Estado y derroca gobiernos según sus intereses es justamente Estados Unidos, por ello, hace bien la organización The People’s Forum en indicar que: “la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo significa que los bancos tanto en los Estados Unidos como en el extranjero son reacios a procesar cualquier transacción, incluidas las donaciones humanitarias. La administración Trump colocó absurdamente a Cuba en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo simplemente por albergar las conversaciones de paz reconocidas internacionalmente para Colombia”. Debe recordarse que durante el gobierno de Donald Trump se incrementaron las sanciones contra Cuba, incluso en plena pandemia, mismas que hasta la fecha no han sido desestimadas por Joe Biden, es decir, la continuidad entre uno y otro mandatario es clara.

El reclamo por el fin del bloqueo se multiplica en el mundo, la política inhumana del imperialismo ya no engaña a nadie: ¡el bloqueo debe finalizar ya!