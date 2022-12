"Evohé" y la sensualidad poética

Transgresora e innovadora de las letras, la poética de la escritora Cristina Peri Rossi fue censurada durante la dictadura militar uruguaya que oprimió a su pueblo por más de una década. La prohibición de sus libros y su actividad política vinculada con la liberación humana, la llevaron al exilio (octubre de 1972) en Barcelona y París, donde ha continuado el desarrollo de su trayectoria literaria que la ha llevado a merecer el Premio Miguel de Cervantes en 2021.

En su obra, incomprendida en muchos momentos, pueden distinguirse una serie de poemarios que dan vida a la sensualidad, el erotismo y la reconfiguración de la mujer sin reparar en prejuicios o esquemas preconfigurados por la moral del “deber ser” opresivo de la libertad humana. Uno de esos poemarios –su primero- es Evohé, editado originalmente en 1971 bajo el sello Girón, y que recientemente se ha reeditado en 2021, como parte de la celebración de los 50 años de su publicación, dándonos la oportunidad de acercarnos a esta obra, considerada de culto por su temática abierta al deseo, al amor y al reconocimiento sin temor de las libertades plenas que nos otorga el placer carnal en comunión con el ser amado y deseado.

En Evohé se abre el camino de la transfiguración de la mujer convencional a la mujer libre, la sensualidad que acompaña al deseo y al placer consumado en relaciones amorosas que escapan de la definición de un género, yendo más allá de lo establecido por el canon de la moral de los años 70 en la sociedad uruguaya, que vivía tiempos convulsos por la creciente inestabilidad política que desembocó en la dictadura. La voz libre y esa reconfiguración de la mujer que ofrece Peri Rossi, utiliza figuras, personajes y palabras vinculadas con la religión cristiana, para ir desde el génesis, estableciendo una suerte de reescritura de la historia de las mujeres, donde la libertad ante el disfrute sexual encuentra su expresión sin alejarse del amor propio del romanticismo que también incluye elementos tradicionales como los sentimientos de incomprensión, soledad y desamor.

La fuerza del poemario se mantiene en su lirismo y su expresividad sin ataduras del placer homosexual, aunque, como se ha mencionado y la propia Peri Rossi señala: “el amor paradójicamente no tiene sexo, o los tiene todos”. Rompiendo así con las limitantes homofóbicas de una época en la que la incomprensión de la diversidad era aún más marcada y represiva. Los cantos que componen Evohé son una crítica al sistema patriarcal que oprime a la mujer y la suscribe a explicaciones que no reflejan su verdadera esencia y, en este sentido, los versos adquieren ese tono político reivindicativo que llevó a la escritora uruguaya al exilio y la censura.

Fiel a su estilo y a su obra, Cristina señala en el prólogo que acompaña la nueva edición de Evohé que: “A 50 años de la primera edición no me arrepiento de ningún verso, aunque me siga asombrando el gran escándalo que causó en la izquierda porque entonces yo era una ingenua: creía que la revolución era también estética y sexual”. La autora, comprometida con la libertad, nos otorga en un contexto diferente –aunque con continuidades alarmantes- la posibilidad de acercarnos al placer que desemboca entre cuerpos, amores y palabras. Evohé es un canto a las libertades de la mujer en todo sentido, en sus páginas encontramos a “la mujer pronunciada y la poesía poseída”…