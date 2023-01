Apuntes para iniciar el 2023 (I)

Iniciamos el 2023 circunscritos a una serie de procesos políticos y socioeconómicos que representan grandes retos para el devenir inmediato y que requieren de nuestra atención:

1. La carestía se agudiza, producto de la desregularización de la economía capitalista, esto genera una creciente especulación que influye de manera directa en el costo de los productos de la canasta básica, mismos que por sus precios se vuelven inaccesibles para millones de seres humanos que viven con salarios mínimos. La inflación no es controlada por los gobiernos debido a que esto significaría para ellos el involucramiento directo en la distribución de la riqueza, obligándolos a implementar medidas de control a favor de la sociedad, algo que va contra la lógica de acumulación sistémica. La pauperización y la pobreza se agudizan más y a un ritmo mucho mayor del pronosticado.

2. La guerra entre Rusia y Ucrania cumplirá ya su primer año, sus efectos económicos son reales a nivel global, aunque también ha sido utilizados como pretexto para justificar la carestía y la inflación. Esta guerra, como ya hemos dicho antes, no es otra cosa que una manifestación del reacomodo del interés de los monopolios, su carácter imperialista –de ambas partes- es visible cuando analizamos las medidas y represalias tomadas por la comunidad internacional, quedando claro que las económicas sobresalen ante cualquier otra, siendo referentes a la producción y a los mercados internacionales donde compiten las potencias del mundo. Además, los millones invertidos por los Estados Unidos en apoyo a Ucrania no son más que el cuidado de sus propios intereses, pues imaginemos qué hubiera pasado si esas cantidades de dinero se utilizaran contra la pandemia de Covid-19, ¿por qué no se invirtió así contra el coronavirus en el mundo?

3. La pandemia de Covid-19 aún no ha finalizado, si bien en países como México y otros de América y Europa ha disminuido sus efectos, ¿qué acontece en zonas de África y Asia, e incluso, de Centroamérica como Haití?, ¿por qué no se informa sobre estas regiones del mundo? Es claro que la pandemia mayor; la desinformación basada en intereses privados sigue rigiendo la lógica de los grandes consorcios de comunicación, algo que para estar ya avanzando en la tercera década del siglo XXI es muy preocupante. De igual forma, es importante no olvidar que sigue pendiente atender de forma profunda los sistemas de salud, educación y las condiciones de trabajo de millones de seres humanos, mismos que se vieron evidenciados durante los días más duros de la pandemia.

4. En nuestra América se ha observado la participación de sectores neofascistas en procesos políticos como aconteció a fines de 2022 en Perú, donde mediante un Golpe parlamentario se derrocó al presidente Pedro Castillo y se impuso a su ex coladora Dina Boluarte, quien ahora reprime al pueblo peruano que se manifiesta contra esa imposición. Los rasgos clasistas, racistas y neofascistas pudieron observarse durante el acontecer previo a la caída del ahora ex presidente. En Brasil, partidarios de Jair Bolsonaro realizan actos de desestabilización contra el nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, algo muy parecido a lo que acontece en México, donde las fracciones políticas se enfrentan por el poder sin importar las condiciones reales de vida de millones de seres humanos. Tanto el Gobierno de la 4T como sus adversarios sistémicos hacen gala de sus mañas olvidando la búsqueda real del bienestar social. (Continuará).